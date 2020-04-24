Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1108 тестов на вирус COVID-19, из которых 1,4 процента, то есть 16 тестов показали положительный результат. Один человек скончался.

Эстонский солдат во время учений узнал, что болен коронавирусом. В изоляцию попали еще 24 человека.

Глава фонда Võru Kannel Хейки Кельп говорит, что хотя с момента его заражения коронавирусом уже прошло более 40 дней, люди до сих пор спрашивают его, болен ли он. По его словам, самое страшное при заболевании коронавирусом - неизвестность.

На сегодняшней пресс-конференции доктор Аркадий попов призвал жителей Эстонии еще две-три недели оставаться дома. Департамент здоровья в свою очередь сообщил, что у 20 процентов заболевших не удалось выявить источник заражения.

Граждане Эстонии требуют суровых штрафов для нарушителей карантина и правила 2+2.

У ресторанов на случай кризиса нет никаких подушек безопасности – все деньги вложены в недвижимость, мебель, кухонную технику, ножи и вилки, говорит в интервью Postimees владелец и руководитель OKO Restoranid OÜ Тынис Сийгур. Сейчас будни топ-ресторана Tuljak выглядят так: повара пилят, официанты красят.

Из-за необходимых для избежания распространения коронавируса средств индивидуальной защиты оказание стоматологических услуг может подорожать на 41 евро. Правда, пока непонятно, кто заплатит эту сумму — Больничная касса, стоматологическая клиника или клиент.

Ида-Таллиннская центральная больница возобновляет плановое лечение.

Можно ли съесть коронавирус или принести его домой на обуви? Эстонский профессор Ирья Лутсар развенчивает мифы.

Маарду обеспечит нуждающиеся семьи продовольственной помощью.

Наконец мы все же получили что-то, напоминающее стратегию выхода из кризиса: это можно обсудить и порадоваться, но оно явно не является тем, что нам требуется, пишет Марти Аавик.

Чехия первой в ЕС открывает границы после карантина. Жителям Чехии также разрешили собираться в группы по 10 человек.

В Испании жертв опять стало больше, Ангела Меркель говорит, что кризис только начинается.

Управление здравоохранения Англии рекомендовало ежедневно принимать витамин D весной и летом, пока продолжается карантин.

Не только о COVID-19

Круговой перекресток Рийа в Тарту назван самым опасным местом дорожного движения в Эстонии. За год там произошло 127 ДТП, и общий ущерб от них составил 190 тысяч евро.

Латвийская прокуратура требует посадить Олега Осиновского в тюрьму на четыре года.

На шоссе Таллинн-Нарва водитель устроил безумные пьяные гонки и получил больше двух лет тюрьмы. Смотрите видео здесь.