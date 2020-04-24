В Таллинне Yandex.Taxi теперь предлагает услугу доставки

С ее помощью пользователи могут, например, передавать близким еду, лекарства или другие вещи, а небольшие компании — отправлять клиентам заказы. Водителям это позволит получать дополнительный доход.

«Доставку» можно найти среди других тарифов в приложении. Чтобы воспользоваться услугой, нужно указать номер телефона получателя. Ему придет СМС со ссылкой на сайт, где можно будет следить за движением автомобиля по маршруту. Для отправки посылки необходимо отнести ее к автомобилю и передать водителю, а получателю — выйти и забрать, когда он подъедет.

Также доступна опция «От двери до двери» за небольшую доплату. Если выбрать ее в пожеланиях, то водитель заберет и передаст посылку прямо у двери квартиры или офиса. В комментариях к любому заказу можно указать бесконтактный способ доставки. Тогда водитель просто подождет, пока посылку оставят на заднем сиденье машины или у двери, отвезет по нужному адресу и подождет, пока получатель сам возьмет заказ.

Доставка из Мустамяэ в Ыйсмяэ стоит примерно 3 евро, из Пирита в Виймси — 5 евро. Оплатить ее можно только картой, привязанной к приложению. Такой способ оплаты снижает вероятность передачи инфекции, ведь для этого не надо прикасаться к наличным деньгам.

Услугу оказывают проверенные водители, которые прошли специальное обучение, а также проинформированы о профилактических мерах в связи с распространением вируса.