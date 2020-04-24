Банки Эстонии договорились о единых правилах предоставления платежного отпуска

Предлагаемые как частным лицам, так и предприятиям, платежные отпуска на льготных условиях, помогут смягчить их положение в самый сложный период.

«Банки Эстонии уже с начала действия чрезвычайного положения выдают платежные отпуска в упрощенном порядке, не меняя иные условия по кредиту и, как правило, без платы за услугу, - сказал председатель правления Союза банков Эрки Килу. - Мы две недели работали во имя того, чтобы сегодняшняя практика стала стандартом на всем рынке. Таким образом мы поможем жителям и предприятиям Эстонии как можно более плавно пройти кризисный период. Заключенное соглашение даст клиентам уверенность в том, что условия платежных отпусков во всех банках одинаковы».

«На сегодняшний день банки Эстонии предоставили платежные отпуска более чем 19 000 клиентам, из которых 70% частные лица и 30% предприятия. Общая сумма кредитов, выплаты по которым были перенесены, составляет 1,7 миллиардов евро, из которых 20% кредиты частных лиц и 80% кредиты предприятий», - привел Килу конкретные цифры.

Банки Эстонии договорились между собой о единых правилах предоставления платежных отпусков, для того чтобы ко всем клиентам, оказавшимся в сложном финансовом положении было одинаковое отношение, и чтобы помочь им быстрее пережить кризис. «Рекомендованное руководство о единых правилах предоставления платежного отпуска на этой неделе приняла также финансовая инспекция. В своем окончательном соглашении мы учли их рекомендации», -пояснил Килу.

Порядок предоставления платежного отпуска регулирует приостановление выплат основной части кредита путем изменения графика платежей. На основании ходатайства клиента, также продляется срок выплаты кредита на период продолжительности платежного отпуска. В банках, которые присоединились к соглашению о предоставлении платежных отпусков, у ходатайствующего о платежном отпуске в кредитном договоре будет меняться только график платежей, иные условия договора останутся прежними. К кредитным договорам можно добавить также государственные гарантии по программам поручительства, которые предоставляются через KredEx и Фонд развития сельской жизни.

О платежном отпуске можно ходатайствовать как по кредитам на предпринимательство, жилищным кредитам, лизингам, так и в случае договоров о потребительском финансировании. Период платежного отпуска по жилищным кредитам составляет до 12 месяцев, по лизингам и потребительским кредитам до 6 месяцев. Предприятия и группы предприятий, у которых в одном банке общий лимит составляет до 5 млн евро, могут получить платежный отпуск на основную часть кредитов до 6 месяцев. Договоры по аренде пользования не покрываются данным соглашением, хотя по желанию их можно переоформить в аренду капитала.

Порядок предоставления платежных отпусков распространяется на кредитные договоры, которые заключены до 12 марта, и на основании этого о платежном отпуске можно ходатайствовать до 30 июня. На основании этих правил о платежном отпуске могут ходатайствовать клиенты, у которых не было проблем с выплатой кредита до установления порядка предоставления платежных отпусков. Для получения платежного отпуска нужно обратиться в свой банк.

Банки проконсультируют клиентов по выбору лучшего решения. Союз банков рекомендует людям, оказавшимся в сложной ситуации, непременно обратиться к консультанту или в службу поддержки клиентов своего банка до возникновения задолженностей, для того чтобы как можно быстрее найти решение по предотвращению проблем.

Единый порядок по предоставлению платежного отпуска, обусловленного чрезвычайным положением, вступит в силу 27 апреля и будет опубликован на сайте Союза банков.