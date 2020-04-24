Пт, 24.04.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб

В Нарве у бездомного обнаружен коронавирус

Тестирование на коронавирус.

ФОТО: Dmitri Kotjuh

Первые результаты тестирования обитателей Нарвского ночлежного дома, поступившие еще вчера, были все негативные, но сегодня стало известно, что один бездомный в Нарве с положительным результатом, пишет rus.err.ee.

Как сказала руководитель Нарвского социального центра Татьяна Стольфат, у одного человека без определенного места жительства был обнаружен коронавирус, но он здоров - никаких признаков болезни у него нет.

По ее словам, зараженного поместили в больницу, а других постояльцев, которые контактировали с ним в последние два дня, планируют закрыть на карантин. В карантине может оказаться 20 человек.

"Досуг и питание мы обеспечим, но необходимо обеспечить, чтобы здоровые люди, который привыкли жить вольно, выполняли условия карантина", - добавила Стольфат, отметив, что они надеются на помощь полиции.

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