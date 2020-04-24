В Нарве у бездомного обнаружен коронавирус

Первые результаты тестирования обитателей Нарвского ночлежного дома, поступившие еще вчера, были все негативные, но сегодня стало известно, что один бездомный в Нарве с положительным результатом, пишет rus.err.ee.
Как сказала руководитель Нарвского социального центра Татьяна Стольфат, у одного человека без определенного места жительства был обнаружен коронавирус, но он здоров - никаких признаков болезни у него нет.
По ее словам, зараженного поместили в больницу, а других постояльцев, которые контактировали с ним в последние два дня, планируют закрыть на карантин. В карантине может оказаться 20 человек.
"Досуг и питание мы обеспечим, но необходимо обеспечить, чтобы здоровые люди, который привыкли жить вольно, выполняли условия карантина", - добавила Стольфат, отметив, что они надеются на помощь полиции.