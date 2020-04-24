В Нарве у бездомного обнаружен коронавирус

Как сказала руководитель Нарвского социального центра Татьяна Стольфат, у одного человека без определенного места жительства был обнаружен коронавирус, но он здоров - никаких признаков болезни у него нет.

По ее словам, зараженного поместили в больницу, а других постояльцев, которые контактировали с ним в последние два дня, планируют закрыть на карантин. В карантине может оказаться 20 человек.