Господа в правительстве, не играйте в лидерство, ведите себя по-человечески!

Люди ждут четких решений, а не дискуссий о том, какие условия может разрешить правительство. Сегодня люди сидят дома уже шесть недель, ожидая окончания чрезвычайной ситуации, и число людей, которые хотят вернуться к нормальной жизни, увеличивается с каждым днем. Если правительство не примет четких решений, то скоро люди больше не будут подчиняться ограничениям чрезвычайной ситуации.

Давайте не будем забывать, что мы имеем дело с тремя различными кризисами, и поэтому план выхода из кризиса должен состоять из трех частей: кризис здравоохранения, психологический кризис и экономический кризис. Чтобы преодолеть кризис в области здравоохранения, как уже озвучено правительствами большинства стран, необходимо, чтобы число людей, инфицированных и нуждающихся в стационарном лечении, имело тенденцию к снижению, что уже произошло, и поэтому были приняты решения об открытии медицинских служб.

Однако все остальное представлено непонятно и неряшливо. Сообщения правительства сбивают людей с толку, противоречивые меры озвучиваются единолично министрами, что вносит еще большее волнение в общество. Например, министр образования говорит, что школы делают то, что хотят. Премьер-министр боится, что осень будет еще хуже. Министр внутренних дел угрожает заблокировать Таллинн. Министр государственного управления хочет сам заниматься заказами и заставлять всех людей носить маски, которые будут стоить им почти 100 евро в месяц.

Это не способ управлять психологическим состоянием общества. Может, надо взять пример с премьер-министра Новой Зеландии Джасинды Ардерн, которая не сидит за деловым столом в костюме и не изрекает формальности, а сидит перед камерой в удобной одежде и разговаривает как человек с человеком - развеивая страхи людей, честно объясняя, что и почему решило правительство и что будет в результате.

Тем не менее, стратегия выхода из кризиса, представленная нашим жителям, представляет собой сложный эстонский текст на 22 страницах с такими «конкретными» терминами, как «рассмотреть» и «если». Или нам не надо ничего понимать? Я не смогла там найти какие-либо ответы. Людям нужны решения, а не информация для рассмотрения!

Так что же, собственно, нам сообщили?

- Что такое чрезвычайное положение и что оно может быть более жестким или смягчаться? При каких условиях мы переходим в более жесткое состояние, а в каких - в более мягкое?

- Кризис в области здравоохранения под контролем и можем ли мы начать бороться с экономическим кризисом?

- К каким именно действиям люди теперь могут вернуться? Какие мероприятия нельзя проводить летом?

- Школы закрыты или открыты? Что там со спортом?

- Какого рода бизнес может быть открыт в ближайшее время?

- Какие предприятия еще должны ждать и как долго?

А в интервью на Радио 4 премьер-министр долго рассказывал о возможностях проведения или отмены мероприятий летом, упоминал конкретные, а потом вдруг добавил и два слова о сложностях экономики в нашей стране. Говорил о том, что люди переживают из-за выпускных в школах, но не вспомнил о главном для выпускников вопросе: как поступить в ВУЗ в такой ситуации. Ни одного критического слова о том, в каких областях правительство в принципе было не готово к принятию на себя ответственности по перераспределению денег, и о том, что политические игры со сменой министра и повышения зарплат оказались неуместными, да и что там говорить, просто неприличными.