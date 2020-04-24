Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ: теперь от иностранного отказываться не нужно

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, упрощающий процедуру получения гражданства РФ. Теперь иностранцам, желающих получить российское гражданство, не нужно отказываться от имеющегося.
Кроме того, инициатива корректирует действовавшее положение, согласно которому претендовать на российское гражданство может иностранец, если прожил в России больше пяти лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ.
Закон указывает на ряд категорий, которые будут освобождены от необходимости соблюдать этот пятилетний "ценз оседлости", а также от обязанности иметь законный источник средств к существованию. В эти категории попадают те, кто "являются гражданами республики Беларусь, республики Казахстан, республики Молдова и Украины".
Сюда же предлагается включить иностранцев или лиц без гражданства, если они имеют хотя бы одного родителя-россиянина, проживающего на территории РФ.
"Иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ и признанным носителями русского языка" также предоставляется право на упрощенную форму получения гражданства РФ.
На упрощенную процедуру, согласно закону, смогут рассчитывать и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, если они имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств.
Это же послабление распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих на территории РФ, если они состоят в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ, и имеют в этом браке общих детей.
Кроме того, закон уточняет, что иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, могут рассчитывать на упрощенную процедуру, если они состоят не менее трех лет в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ (в настоящее время факт проживания в России не учитывается законом).
Закон сокращает с трех лет до одного года срок трудовой деятельности в России, по истечении которого на упрощенную процедуру получения гражданства РФ смогут рассчитывать те, кто получили после 1 июля 2002 года в России профессиональное образование в аккредитованных образовательных или научных организациях РФ.
Напоминаем, что в Эстонии официально не признается двойное гражданство.