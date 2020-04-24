Путин подписал закон, упрощающий получение гражданства РФ: теперь от иностранного отказываться не нужно

Кроме того, инициатива корректирует действовавшее положение, согласно которому претендовать на российское гражданство может иностранец, если прожил в России больше пяти лет с момента выдачи вида на жительство или разрешения на временное проживание в РФ.

Закон указывает на ряд категорий, которые будут освобождены от необходимости соблюдать этот пятилетний "ценз оседлости", а также от обязанности иметь законный источник средств к существованию. В эти категории попадают те, кто "являются гражданами республики Беларусь, республики Казахстан, республики Молдова и Украины".

Сюда же предлагается включить иностранцев или лиц без гражданства, если они имеют хотя бы одного родителя-россиянина, проживающего на территории РФ.

"Иностранным гражданам и лицам без гражданства, постоянно проживающим на территории РФ и признанным носителями русского языка" также предоставляется право на упрощенную форму получения гражданства РФ.

На упрощенную процедуру, согласно закону, смогут рассчитывать и лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет и обладающие дееспособностью, если они имели гражданство СССР, проживали и проживают в государствах, входивших в состав СССР, и не получили гражданство этих государств.

Это же послабление распространяется на иностранцев и лиц без гражданства, временно или постоянно проживающих на территории РФ, если они состоят в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ, и имеют в этом браке общих детей.

Кроме того, закон уточняет, что иностранцы и лица без гражданства, постоянно проживающие в России, могут рассчитывать на упрощенную процедуру, если они состоят не менее трех лет в браке с гражданином РФ, проживающим на территории РФ (в настоящее время факт проживания в России не учитывается законом).

Закон сокращает с трех лет до одного года срок трудовой деятельности в России, по истечении которого на упрощенную процедуру получения гражданства РФ смогут рассчитывать те, кто получили после 1 июля 2002 года в России профессиональное образование в аккредитованных образовательных или научных организациях РФ.