Государство выделит 43 млн евро госкомпаниям: Nordica получит 30 млн

Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас сказал, что увеличение акционерного капитала предусмотрено, прежде всего, чтобы компании могли выйти из кризиса по возможности сильными. «Дополнительным бюджетом мы подбадриваем государственные предприятия, чтобы в будущем у нас были действующие авиа-, судоходные и железнодорожные линии», - сказал Аас.

При этом правительство ставит условие. Чтобы получить дополнительный бюджет, Nordic Aviation Group AS, Regional Jet OÜ и Transpordi Varahaldus OÜ должны объединиться. Новую бизнес-модель Nordica должна представить в течение двух недель.

«Правительство возлагает на Nordica большие ожидания. Помимо новой бизнес-модели Nordica должна по возможности обеспечить прямые линии в наиболее важные конечные пункты Европы», - отмечает Аас.

Увеличение акционерного капитала AS Eesti Raudtee на десять миллионов евро, по оценке правительства, гарантирует способность реализовать требующие финансовой поддержки проекты, обеспечит необходимое самофинансирование и позволит работать с проектами по намеченному графику.