Государство выделит 43 млн евро госкомпаниям: Nordica получит 30 млн

Правительство решило увеличить акционерный капитал Nordica на 30 миллионов евро, акционерный капитал Eesti Rautee – на десять миллионов и Saarte Liinid — на три миллиона, чтобы обеспечить государственным предприятиям успех в будущем.
Министр экономики и инфраструктуры Таави Аас сказал, что увеличение акционерного капитала предусмотрено, прежде всего, чтобы компании могли выйти из кризиса по возможности сильными. «Дополнительным бюджетом мы подбадриваем государственные предприятия, чтобы в будущем у нас были действующие авиа-, судоходные и железнодорожные линии», - сказал Аас.
При этом правительство ставит условие. Чтобы получить дополнительный бюджет, Nordic Aviation Group AS, Regional Jet OÜ и Transpordi Varahaldus OÜ должны объединиться. Новую бизнес-модель Nordica должна представить в течение двух недель.
«Правительство возлагает на Nordica большие ожидания. Помимо новой бизнес-модели Nordica должна по возможности обеспечить прямые линии в наиболее важные конечные пункты Европы», - отмечает Аас.
Увеличение акционерного капитала AS Eesti Raudtee на десять миллионов евро, по оценке правительства, гарантирует способность реализовать требующие финансовой поддержки проекты, обеспечит необходимое самофинансирование и позволит работать с проектами по намеченному графику.
Увеличение акционерного капитала AS Saarte Liinid на три миллиона евро позволит компании совершить необходимые инвестиции и существенно улучшит соотношение между собственным и иностранным капиталом.