Пт, 24.04.2020
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Коллективные сокращения в Эстонии: еще более 80 человек потеряли работу

Касса по безработице. Фото иллюстративное.

ФОТО: Mailiis Ollino

По состоянию на утро пятницы, 24 апреля, за неделю в Кассу по безработице были представлены три уведомления о коллективных сокращениях.

По данным Кассы по безработице, согласно представленным на этой неделе уведомлениям о коллективных сокращениях, работу потеряли 84 человека. Больше всего, 57 работников, сократила работавшее в Нарве шведское промышленное предприятие HANZA Mechanics Narva, пишет rus.err.ee.

На сегодняшний день в качестве безработных в Эстонии зарегистрированы 47 658 человек, а уровень зарегистрированной безработицы составляет 7,4%. Это выше, чем неделю назад.

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