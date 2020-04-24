Коллективные сокращения в Эстонии: еще более 80 человек потеряли работу

По данным Кассы по безработице, согласно представленным на этой неделе уведомлениям о коллективных сокращениях, работу потеряли 84 человека. Больше всего, 57 работников, сократила работавшее в Нарве шведское промышленное предприятие HANZA Mechanics Narva, пишет rus.err.ee .

На сегодняшний день в качестве безработных в Эстонии зарегистрированы 47 658 человек, а уровень зарегистрированной безработицы составляет 7,4%. Это выше, чем неделю назад.