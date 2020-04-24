Оставшиеся без денег эстонские инвесторы обратились с жалобой на Swedbank

Эстонские инвесторы, потерявшие деньги в результате эмиссии долговых обязательств, организованной для приобретения недвижимости в Румынии, на этой неделе обратились в госпрокуратуру и Центральную криминальную полицию с жалобой на Swedbank AS, который они обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении доверием клиентов.
По сообщению инвесторов, они обвиняют Swedbank в мошенничестве, поскольку инвесторам годами предоставляли вводящую в заблуждение информацию, чтобы выиграть время.
По мнению инвесторов, банк долгое время вводил их в заблуждение в том числе для того, чтобы добиться истечения сроков действия предъявленных ему требований о компенсации ущерба. «Год назад вступило в силу решение суда, согласно которому срок действия требования, представленного посредством банкротного управляющего в интересах инвесторов, истек. Тем самым банк добился желаемого результата, инвесторам был причинен итоговый ущерб в 8,4 млн евро, а преступление было совершено», - заявили инвесторы.
По словам инвесторов, Swedbank не раскрывает методику своих анализов и последовательно утверждает, что все сделал правильно, то есть сельскохозяйственные земли в Румынии покупались по действующей рыночной стоимости, а программой эмиссии управляли по правилам. В ходе судебного процесса банк заявлял, что у него не сохранились соответствующие документы и поэтому он не может их предъявить.
Центральная криминальная полиция примет решение, начинать ли следствие, в течение 10 дней, сообщила BNS пресс-секретарь полиции Леана Лойде.
Шесть эмиссий облигаций проводились при активном участии Swedbank в 2007 году. Swedbank разметил более 53 процентов облигаций, которые позже перевел своим клиентам. В ходе эмиссий от почти 200 инвесторов было получено 8 467 000 евро.
В Румынии было приобретено 46,3 га сельскохозяйственных земель на сумму около 7 712 000 евро, тем самым средняя стоимость гектара составила около 167 000 евро. В это время 1 гектар сельскохозяйственной земли стоил в Румынии в среднем 1000 евро. При этом более 755 000 евро взяли в качестве платы за управление и обслуживание, поскольку банк передавал деньги своих клиентов на инвестиции за плату посредника. С 17 октября 2011 года Swedbank приобрел на 100 процентов проводившие эмиссию предприятия и с тех пор не было представлено ни одного годового отчета предприятий, который позволял бы получить достоверную информацию.