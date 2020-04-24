Оставшиеся без денег эстонские инвесторы обратились с жалобой на Swedbank

По сообщению инвесторов, они обвиняют Swedbank в мошенничестве, поскольку инвесторам годами предоставляли вводящую в заблуждение информацию, чтобы выиграть время.

По мнению инвесторов, банк долгое время вводил их в заблуждение в том числе для того, чтобы добиться истечения сроков действия предъявленных ему требований о компенсации ущерба. «Год назад вступило в силу решение суда, согласно которому срок действия требования, представленного посредством банкротного управляющего в интересах инвесторов, истек. Тем самым банк добился желаемого результата, инвесторам был причинен итоговый ущерб в 8,4 млн евро, а преступление было совершено», - заявили инвесторы.

По словам инвесторов, Swedbank не раскрывает методику своих анализов и последовательно утверждает, что все сделал правильно, то есть сельскохозяйственные земли в Румынии покупались по действующей рыночной стоимости, а программой эмиссии управляли по правилам. В ходе судебного процесса банк заявлял, что у него не сохранились соответствующие документы и поэтому он не может их предъявить.

Центральная криминальная полиция примет решение, начинать ли следствие, в течение 10 дней, сообщила BNS пресс-секретарь полиции Леана Лойде.

Шесть эмиссий облигаций проводились при активном участии Swedbank в 2007 году. Swedbank разметил более 53 процентов облигаций, которые позже перевел своим клиентам. В ходе эмиссий от почти 200 инвесторов было получено 8 467 000 евро.