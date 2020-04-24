В Антверпене в контейнере с рыбой нашли четыре тонны кокаина: через этот город в Европу попадает половина всего объема кокаина

В порту Антверпена на одном складе в контейнере с морской рыбой нашли почти четыре тонны кокаина общей стоимостью в 200 млн евро. Об этом пишет NL Times. Также полицейские изъяли три автомата Калашникова.
По факту начато расследование, задержаны 14 граждан Нидерландов. Нескольких подозреваемых задержали прямо на складе.
Программа ООН по контролю за морскими перевозками установила, что через Антверпен в 2019 году прошло до половины всего объем кокаина, направлявшегося в Европу, писала The Brussels Times. Всего за год в этом порту перехватили 77 тонн этого наркотика.