Нужно ли проходить тест на COVID-19 перед посещением медучреждения? Отвечает Департамент здоровья

То, при каких процедурах нужно будет делать тест на COVID-19, скажет пациенту медучеждение, в котором будет соответственно проходить лечение. То есть если пациент идет на плановое лечение, то необходимость проведения теста на коронавирус определяет медучреждение, куда обратился пациент.

«Не все люди, которые обращаются в кабинет врача, на обследование или в больницу, должны пройти предварительное тестирование на COVID-19, - объясняет руководитель Общества семейных врачей, доктор Ле Валликиви. - Люди, у которых нет температуры и симптомов заболеваний верхних дыхательных путей, которые обращаются к глазному или гинекологу, не нуждаются в тестировании. Тестирование нужно только перед посещением врача или проведением обследований, в ходе которых может возникать раздражение горла и, как следствие, кашель или чихание».

К примеру, если пациент приходит на осмотр к ЛОР-врачу или ему требуется гастроскопия, при которой человеку через рот вводят зонд с камерой. В таком случае больница или иное учреждение сами будет договариваться с пациентом о проведении теста.

«Семейные врачи по-прежнему будут выписывать направление на тест для пациентов из своего списка, если у них имеются соответствующие COVID-19 симптомы», - отмечает доктор Валликиви.

При осуществлении зубного лечения самое важное — следовать правилам инфекционного контроля и иметь индивидуальные средства защиты. Как правило, перед проведением стоматологической процедуры, тест на коронавирус не делается.

Руководитель отдела здравоохранения Департамента здоровья Пилле Саар просит не забывать, что результат теста на коронавирус у людей без симптомов не всегда дает верный результат, и в итоге тест может показать ложноотрицательный результат. Поэтому использование средств защиты важно вне зависимости от результата теста.