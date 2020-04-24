Мужчина, найденный на улице в Валга с колотой раной в груди, умер: подозреваемый задержан

Вчера вечером, 23 апреля, Центр тревоги получил сообщение, что перед домом на улице Петсери в Валга на земле лежит человек. Скорая помощь отвезла пострадавшего в больницу, у него была колотая рана в районе груди. Ранение было настолько серьезным, что мужчину не удалось спасти. Он умер в больнице.

Полиция сутки занималась интенсивным поиском и сбором улик, и к вечеру 24 апреля задержала 41-летнего мужчину, которого подозревают в содеянном.

Оперативный полицейский Лыунаской префектуры Оттомар Вирк сказал, что, по предварительным данным, подозреваемый и пострадавший были знакомы. «Что могло привести к столь трагичным последствиям, будет установлено в ходе расследования. И хотя погибшего мужчину уже не удастся вернуть к жизни, по крайней мере, подозреваемый уже задержан», - сказал Вирк.

Старший прокурор Лыунаской окружной прокуратуры Тоомас Лийва сказал, что прокуратура ходатайствует о заключении подозреваемого под стражу, поскольку собранные доказательства дают основание подозревать его. В течение 48 часов в Тартуский уездный суд будет подано соответствующее ходатайство.