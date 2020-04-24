Эльмар Вахер рассказал, как полицейские вычисляют нарушителей карантинных ограничений

«С приходом красивой погоды мы вынуждены призывать многих людей к порядку. На самом деле мы не понимаем, почему люди не заботятся о себе и других. Ни для кого не новость, что COVID-19 может быть бессимптомным вирусом, и человек может не знать, что является переносчиком. Поэтому я продолжаю призывать людей подумать о своих друзьях и родных. Давайте еще немного постараемся», - взывает Вахер.

По его словам, полицейские ловят нарушителей порядка как сами, так и с помощью граждан. «Бывают случаи, когда нам сообщают о нарушениях, но и полиция замечает такие нарушения. Наша задача ясна: делать обходы, следить за ситуацией и вмешиваться. Мы не вмешиваемся с целью задержать злоумышленника. Наша задача сегодня — призвать людей к порядку и объяснить, что вирус передается и через бутылку кока-колы, которую передают друг другу», - объясняет Вахер.

Он приводит в пример место, где люди любят собираться для распития алкоголя, — автомобиль. «Мы обратили внимание на автомобили в жилых районах. Находится удобное место, включается музыка, люди наслаждаются атмосферой под алкогольные напитки. На такие случаи мы реагируем», - говорит гендиректор полиции.