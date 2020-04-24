В Курессааре от COVID-19 поправляется столетняя женщина с удивительной историей жизни

"Это наш легендарный повар, она проработала в Курессаареской больнице 52 года, с 9 августа 1938 года. Сейчас она проживает в доме попечения при больнице", – рассказал в передаче Ringvaade на канале ETV член правления Куресаареской больницы Эдвард Лаане.