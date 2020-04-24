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  • В Курессааре от COVID-19 поправляется столетняя женщина с удивительной историей жизни

В Курессааре от COVID-19 поправляется столетняя женщина с удивительной историей жизни

Сальме Леэзи 52 года проработала поваром в Курессаареской больнице

ФОТО: Kuressaare haigla Facebooki lehekülg

Отметившая в сентябре столетие Сальме Леэзи 52 года проработала поваром в Курессаареской больнице. В качестве пациента ее в больницу привел коронавирус, пишет Rus.ERR.

"Это наш легендарный повар, она проработала в Курессаареской больнице 52 года, с 9 августа 1938 года. Сейчас она проживает в доме попечения при больнице", – рассказал в передаче Ringvaade на канале ETV член правления Куресаареской больницы Эдвард Лаане.

По словам Лаане, Сальме оказывают стандартное лечение и она поправляется. В течение некоторого времени она нуждалась в интенсивном лечении, но до вентиляции легких не дошло.

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