Некоторые частные компании могут рассчитывать на кредит от государства

«Нельзя сказать, что правительство решило поддержать Tallink или какое-то иное конкретное предприятие, но было принято окончательное решение при необходимости подставить плечо предприятиям, входящим в топ-50 налогоплательщиков. Для этого были составлены конкретные условия», - сказал BNS председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк.

По его словам, первое условие предоставления государственной помощи заключается в том, чтобы соискатель предварительно попытался получить кредит у банков или иных участников рынка. «А после того, как он не получил кредит с разумными условиями, он пойдет к Kredex, покажет предложенные условия и эксперты решат, оправдано ли адресованное государству ходатайство о кредите. Кроме того, нужно, чтобы предприятие могло предоставить залог для получения кредита от государства», - пояснил Кокк.

По словам Кокка, если у предприятия нет залога, следующим шагом будет эмиссия акций или облигаций — это значит, что государство приобретет долю в обратившемся за помощью предприятии. «С представленными на бирже предприятиями будет просто, поскольку на бирже сформировалась цена акции. В том, что касается не представленных на бирже предприятий, нужно будет проанализировать стоимость доли по бухгалтерскому балансу», - сказал Кокк.

Он подчеркнул, что цель государства заключается в спасении с помощью мер не акционеров, а предприятий.