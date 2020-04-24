Некоторые частные компании могут рассчитывать на кредит от государства

В пятницу правительство приняло решение помочь важным для государства предприятиям при условии, что соискатели помощи не могут получить заем на кредитном рынке с разумными условиями.
«Нельзя сказать, что правительство решило поддержать Tallink или какое-то иное конкретное предприятие, но было принято окончательное решение при необходимости подставить плечо предприятиям, входящим в топ-50 налогоплательщиков. Для этого были составлены конкретные условия», - сказал BNS председатель финансовой комиссии Рийгикогу Айвар Кокк.
По его словам, первое условие предоставления государственной помощи заключается в том, чтобы соискатель предварительно попытался получить кредит у банков или иных участников рынка. «А после того, как он не получил кредит с разумными условиями, он пойдет к Kredex, покажет предложенные условия и эксперты решат, оправдано ли адресованное государству ходатайство о кредите. Кроме того, нужно, чтобы предприятие могло предоставить залог для получения кредита от государства», - пояснил Кокк.
По словам Кокка, если у предприятия нет залога, следующим шагом будет эмиссия акций или облигаций — это значит, что государство приобретет долю в обратившемся за помощью предприятии. «С представленными на бирже предприятиями будет просто, поскольку на бирже сформировалась цена акции. В том, что касается не представленных на бирже предприятий, нужно будет проанализировать стоимость доли по бухгалтерскому балансу», - сказал Кокк.
Он подчеркнул, что цель государства заключается в спасении с помощью мер не акционеров, а предприятий.
До сих пор громче всего помощь у государства запрашивал Tallink, которому предлагал кредит LHV. Tallink назвал условия LHV грабительскими и отказался от предложения. «Мы действительно читали в СМИ, что LHV сделал Tallink предложение, но мы не знаем, на каких условиях и были ли они бесчеловечными», - сказал Кокк и добавил, что если Tallink обратится к государству за кредитом, эксперты Kredex, Министерства экономики и коммуникаций и Министерства финансов проанализируют предложенные условия.