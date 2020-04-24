Российская журналистка подала заявление на Рамзана Кадырова: и это не в первый раз

Журналистка "Новой газеты" Елена Милашина подала заявление в Следственный комитет РФ с просьбой возбудить уголовное дело против главы Чечни Рамзана Кадырова по статье 119 УК РФ (угроза убийством).

"Уже скоро со счета собьюсь, сколько я этих заявлений на деревню к дедушке Бастрыкину написала. Но писать нужно. Хотя бы потому, что, когда я выиграю в ЕСПЧ, у меня будет возможность нанять адвокатов для жителей Чечни, ставших жертвами незаконных задержаний, пыток и обвинений в преступлениях, которых не было", - сказала Милашина.

Угрозы Рамзана Кадырова

В середине апреля Рамзан Кадыров резко раскритиковал "Новую газету" и ее обозревателя Елену Милашину за материал о ситуации в коронавирусом в Чечне. В своей статье журналистка, в частности, написала, что в Чечне несколько больниц закрыты на карантин, а врачам не хватает средств защиты, при этом в республике, по ее словам, продолжаются массовые задержания, несмотря на распространение вируса.

Глава Чечни тогда заявил буквально следующее: "Если вы хотите, чтобы мы совершили преступление и стали преступниками, то так и скажите! Один возьмет на себя этот груз ответственности и понесет по закону наказание. Посидит в тюрьме и выйдет! Ну не старайтесь из нас делать бандитов, убийц". Эти слова были расценены многими как угроза убить Милашину. Многочисленные активисты, омбудсмены ФРГ и Франции, а также Европейская служба внешнеполитической деятельности призвали российские власти обеспечить безопасность журналистки.