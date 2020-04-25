Выезд на перекресток на красный свет привел к аварии: пострадал трехлетний мальчик

Инцидент имел место на перекрестке Петербургского и Тартуского шоссе. Автомобиль Opel Zafira, которым управлял 53-летний мужчина, выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем Audi A6, за рулем которого находился 25-летний мужчина.