Школы негодуют: министерство рекомендовало носить маски во время госэкзаменов

Именно ношение масок вызывает в школах противоречивые мнения. В то же время в Министерстве образования и науки заверили, что речь идет о рекомендации, а не о требовании.

В направленном в школы Министерством образовании и науки руководстве госэкзамены призывают организовать таким образом, чтобы в классе одновременно находилось не более 10 абитуриентов, чтобы они не входили в класс толпой, а также, чтобы у них была возможность помыть руки и воспользоваться дезинфицирующим средством. Для многих стало сюрпризом, что во время экзамена на всех должны быть защитные маски.

«Мы обеспечим всех абитуриентов масками. Поскольку речь идет о госэкзамине, организованном государством, то мы обеспечим всем необходимым и отвечающих за организацию экзаменов. Учтено присутствие учителей, а на каждого абитуриента предусмотрено по две маски», - сообщила руководитель отдела внешнего оценивания Министерства образования и науки Кристин Холло.

Министерство уже сделало заказ почти на 100 000 масок.

В то же время учителей эстонского языка беспокоила нехватка ортологических словарей.

«На экзамен можно приходить со своим словарем. Председатель экзаменационной комиссии проверит его на наличие шпаргалок. Тогда ученик может пользоваться своим словарем. Это может спасти ситуацию», - сообщила председатель Общества учителей родного языка Кая Сарапуу.

Кроме организационных вопросов, школы интересует, будут ли два госэкзамена (математика и эстонский язык) обязательными для окончания гимназии.