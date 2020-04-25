Зарплаты сотрудников детсадов оказались под давлением

Согласно весеннему прогнозу Министерства финансов, 79 местных самоуправлений недополучат до 193 млн евро подоходного налога. Государство дополнительно поддержит самоуправления 130 млн евро, 100 из которых будут направлены на инвестиции и покрытие расходов. Дополнительные 30 млн евро предполагается использовать для смягчения последствий коронавируса. В то же время самоуправления недополучат порядка 60 млн евро.

«Любой ответственный руководитель думает о том, что предстоит пережить сложные времена, поэтому начинает искать возможности для сокращения расходов. Одним из вариантов являются зарплаты. Смотрят, что частный сектор пошел на сокращения, надо бы и нам», - пояснил бывший волостной старейшина и нынешний член Рийгикогу Март Вырклаэв (Партия реформ).

На примере волости Раэ он говорит о том, что около 75 процентов расходов на персонал и хозяйственную часть приходится на долю школ и детских садов. «Если хочется добиться значительного сокращения расходов в условиях снижающихся доходов, надо в первую очередь смотреть в эту строну», - сказал Вырклаэв, добавив, что он сам не считает это разумным, а волость Раэ пока не пошла по данному пути.

Ситуация с детскими садами усложняется тем, что некоторые самоуправления пошли навстречу родителям и отменили плату на время действия чрезвычайного положения. В то же время многие дети остались дома, что привело к сокращению рабочей нагрузки воспитателей.

Чтобы избежать сокращений

Так, например, волостная управа Ряпина решила с 1 мая и до окончания чрезвычайного положения снизить рабочую нагрузку и зарплаты работникам детсадов — как педагогам, так и вспомогательному персоналу. «Поскольку есть большая вероятность сокращения налоговых поступлений в этом году, необходимо добиться экономии, чтобы избежать сокращений сотрудников в конце года», - объяснили свое решение в волостной управе Ряпина.

По словам вице-канцлера Министерства образования и науки Роберта Липпина, в ведомство поступила информация о том, что сократить зарплаты сотрудникам детсадов планируют четыре самоуправления. В министерстве не видят причин для подобного шага. «Важно учитывать, что в условиях кризиса сотрудники детсадов играют важную роль на передовой. Их вклад крайне важен», - прокомментировал Липпин.

В то же время он сообщил, что государство выделило всем самоуправлениям средства, направленные на оплату расходов на рабочую силу в дошкольных учреждениях. «В январе 2020 года все самоуправления заверили, что в год получения дотации они обеспечат педагогам детсадов зарплаты в размере до 90 процентов от минимальной зарплаты учителя общеобразовательной школе, а педагогам, имеющим магистерскую степень или равную ей, как минимум 100 процентов от минимальной зарплаты учителя общеобразовательной школы», - поведал он об условиях заключенного до начала кризиса соглашения.

Заняты на временной работе

Но есть и самоуправления, которые пошли иным путем. «В некоторых самоуправлениях для сохранения средней зарплаты специалистов временно привлекали к выполнению какой-то другой работы», - сказал Липпин. Так, в волости Тапа, в городе Раквере и Таллинне сотрудники детсадов и библиотек помогали в работе отделам социальной помощи.

Директор по персоналу мэрии Таллинна Вильве Райк сообщила, что в настоящее время 16 человек заняты не на своем основном месте работы. Трое из которых — сотрудники детсадов. «Другой вид работы предлагается в том случае, если директор детсада не нашел для своего работника других обязанностей. Работа выполняется на добровольной основе, никого не заставляют. Если человек согласился выполнять другую работу, ему дают право выбора — чем именно он хочет заниматься. Также человек может выбрать, сколько времени он готов проводить на этой работе — пару дней или пару часов», - пояснил Райк. В Таллинне имеется договоренность, что в период чрезвычайного положения зарплаты сотрудников не сокращаются. И это правило распространяется и на тех, чья рабочая нагрузка значительно уменьшилась.