За сутки в Эстонии выявлено 30 заразившихся коронавирусом

На сегодняшний день в Эстонии был проведен 47 331 тест, из которых 1635, т.е. 3,5 процента показали положительный результат.

По состоянию на утро 25 апреля, в Эстонии были госпитализированы 99 пациентов с COVID-19, шесть из них находятся на искусственной вентиляции легких. Из больниц выписаны 228 человек. Всего в Эстонии от коронавируса скончались 46 человек.

По данным регистра народонаселения, больше всего положительных тестов поступило из Ида-Вирумаа (15), Харьюмаа (10). На Сааремаа зафиксировано четыре, а в Пярнумаа один случай заражения.

Статистика составляется на основании данных в регистре народонаселения. Больше всего зараженных в возрастной группе от 55 до 59 лет (12%). Подробную статистику данных по коронавирусу можно смотреть по ссылке www.koroonakaart.ee/ru.

«И хотя число зараженных COVID-19 и нуждающихся в госпитализации жителей Эстонии имеет тенденцию к снижению, еще некоторое время необходимо оставаться дома и избегать ненужных контактов. Минимизируя социальные контакты, общими усилиями мы сможем достичь ситуации, когда постепенно вернемся к привычной жизни, но вынесем в качестве уроков из этого кризиса важные правила поведения. Например, такие как оставаться дома, если болен, и часто мыть руки», - сказал доктор Аркадий Попов.

Учитывая снижение количества зараженных COVID-19 и нуждающихся в стационарном лечении людей в Эстонии, постепенно будут сниматься ограничения на плановое лечение, которые в связи с чрезвычайным положением были наложены на больницы, общую врачебную практику, врачей-специалистов и стоматологов. Более длительная отсрочка планового лечения может оказать негативное влияние на здоровье многих людей. В то же время из-за продолжающегося распространения вируса возвращение к плановому лечению должно быть постепенным со строгим соблюдением всех мер инфекционного контроля. Важнейшей предпосылкой восстановления планового лечения является наличие средств индивидуальной защиты. Департамент здоровья, специалисты скорой помощи и Эстонское общество инфекционистов разработали руководство по безопасному возобновлению планового лечения.

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График показывает абсолютное количество диагнозов, совокупный временной ряд диагнозов, ежедневное увеличение и информацию о тестах. В конце видно распределение по возрасту и полу пациентов с положительным диагнозом и их место жительства по уездам.

В связи с объявленным в стране чрезвычайным положением, во всех учреждениях социального попечения, больницах и тюрьмах до 1 мая действует запрет на посещения.

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