На прогулку ⟩ В Таллинне много живописных и малоизвестных мест - выбирайте!

С приходом чудесной весенней погоды люди стремятся на свежий воздух и на природу, посещая все больше живописной местности как в пределах Таллинна, так и по всей Эстонии. Чтобы обезопасить себя и окружающих, целесообразно отдавать предпочтение местам, которые находятся поблизости к дому и являются малолюдными, ведь там с легкостью можно соблюдать правило 2+2.
«Таллинн – интересный город с богатой природой. Я советую всем интересующимся познакомиться с малоизвестными красивыми местами – там, вероятно, меньше людей. Если вы видите, что на парковке возле какого-либо объекта много автомобилей, то следует перенести свою прогулку в более тихое место. Возможно, и неподалеку от дома есть парк, лесная тропа или другое подходящее для прогулки место», - сказала заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Элена Сапп.
В поиске увлекательных троп поможет портал о городской природе, а с окрестностями Таллинна можно ознакомиться и на велосипеде – больше информации о велодорожках можно найти ЗДЕСЬ. С городской природой и природными богатствами познакомит «Компас городской природы».
К примеру, район с самым богатым в Таллинне разнообразием видов природных достопримечательностей - Астангу, долина реки Пирита, ландшафтный заповедник Нымме-Мустамяэ и смотровая площадка Маарьямяэ. На сайте доступно и приложение с картой, позволяющее ознакомиться с интересующим вас местом и его расположением.
Департамент окружающей среды призывает людей следить за правилами нахождения на природе.
«Находясь на природе, следует уважительно относиться ко всему окружающему. И в условиях чрезвычайного положения действует правило, что мусор следует забирать из леса с собой. Нельзя беспокоить лесных обитателей, поскольку многие из них сейчас ожидают появления потомства, а некоторые уже начали заботиться о своих детенышах. Взятых с собой на природу домашних любимцев следует держать на поводке», - сказала руководитель отдела экологического образования Департамента окружающей среды Пирет Ээнсоо. Рекомендации ведомства о пребывании на природе в условиях чрезвычайной ситуации можно найти ЗДЕСЬ.