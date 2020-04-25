На прогулку ⟩ В Таллинне много живописных и малоизвестных мест - выбирайте!

«Таллинн – интересный город с богатой природой. Я советую всем интересующимся познакомиться с малоизвестными красивыми местами – там, вероятно, меньше людей. Если вы видите, что на парковке возле какого-либо объекта много автомобилей, то следует перенести свою прогулку в более тихое место. Возможно, и неподалеку от дома есть парк, лесная тропа или другое подходящее для прогулки место», - сказала заместитель руководителя Таллиннского департамента окружающей среды и коммунального хозяйства Элена Сапп.

В поиске увлекательных троп поможет портал о городской природе, а с окрестностями Таллинна можно ознакомиться и на велосипеде – больше информации о велодорожках можно найти ЗДЕСЬ. С городской природой и природными богатствами познакомит «Компас городской природы».

К примеру, район с самым богатым в Таллинне разнообразием видов природных достопримечательностей - Астангу, долина реки Пирита, ландшафтный заповедник Нымме-Мустамяэ и смотровая площадка Маарьямяэ. На сайте доступно и приложение с картой, позволяющее ознакомиться с интересующим вас местом и его расположением.

Департамент окружающей среды призывает людей следить за правилами нахождения на природе.