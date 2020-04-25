Закрытые границы не помеха: в Финляндии ожидается 1500 сезонных работников, большинство прибудет из Украины

Несмотря на то, что в связи с пандемией коронавируса границы Финляндии закрыты, в четверг в страну прибыл самолет, на борту которого находилось около 200 сезонных работников из Украины. В ближайшее время к ним должны присоединится еще сотни украинцев, которые ранее уже работали в Финляндии, пишет Postimees.
В пятницу на сезонные работы в Финляндию доставили около 200 украинцев. Всего к сельхозработам в Финляндии планируют привлечь около тысячи работников из Украины.
Отмечается, что списки лиц и спецрейсы согласовывают с МИД Украины. Прежде чем отправиться на фермы трудовые мигранты должны будут пройти двухнедельный карантин.
В начале апреля финская государственная телерадиокомпания Yle сообщила, что правительство Финляндии планирует организовать чартерные рейсы для доставки в страну сезонных работников сельского хозяйства из Украины. Отмечалось, что финские фермеры столкнулись с острым дефицитом рабочей силы – поэтому сельское хозяйство нуждается в 1500 работниках из стран третьего мира. Тогда посольство Финляндии в Украине опровергало новость об организации чартерных рейсов для трудовых мигрантов.