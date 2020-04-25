Закрытые границы не помеха: в Финляндии ожидается 1500 сезонных работников, большинство прибудет из Украины

Несмотря на то, что в связи с пандемией коронавируса границы Финляндии закрыты, в четверг в страну прибыл самолет, на борту которого находилось около 200 сезонных работников из Украины. В ближайшее время к ним должны присоединится еще сотни украинцев, которые ранее уже работали в Финляндии, пишет Postimees.