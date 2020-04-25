Пожары в Чернобыльской зоне вновь напомнили о судьбе украинских АЭС

Накануне 34-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС в зоне отчуждения из-за чрезвычайно сухой весны вспыхнули масштабные лесные пожары. По информации Госслужбы чрезвычайных ситуаций Украины и администрации зоны отчуждения, опасности для арки над саркофагом разрушенного 4-го блока ЧАЭС и хранилища ядерного топлива нет, пишет DW.
Но и сегодня свыше тысячи пожарных, техника и авиация ликвидируют очаги тления. Убытки от этого бедствия еще не подсчитаны.
Экологи называют такие ситуации опосредованными компенсационными рисками от эксплуатации атомных электростанций. Не случись аварии на ЧАЭС, не было бы радиационного заражения территории, выселения сел и запущенности огромной зоны, где пожары тушить очень сложно, отмечает в интервью DW заместитель директора Национального экологического центра Украины Олег Деркач. "Кто предполагал при строительстве ЧАЭС, что в полузаброшенной после 1986 года зоне, вспыхнут лесные пожары? Мир борется с изменением климата и выбросами СО2 в атмосферу. Но кто подсчитает, сколько СО2 ушло в атмосферу от этих пожаров?", - задается вопросом эколог.
В каком состоянии находятся украинские АЭС
Судьба атомных электростанций в Украине интересует многих, прежде всего, в контексте экологической безопасности. Но не только. Украинские АЭС, построенные 30-40 лет уже дорабатывают свой ресурс. А что будет с ними дальше? В настоящий момент четыре атомные станции в Украине: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская эксплуатируют суммарно 15 энергоблоков. Оператором всех станций является Национальная атомная энергокомпания "Энергоатом" (НАЭК "Энергоатом").
На запрос DW в "Энергоатоме" ответили, что "после 2020 года в Украине останется три действующих энергоблока, проектные сроки работы которых еще не завершились". А "срок работы 11 энергоблоков АЭС Украины, проектные сроки эксплуатации которых (30 лет) исчерпаны, продлен". Эти энергоблоки, отмечают в компании "Энергоатом", получили лицензию Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и могут находиться в дальнейшей эксплуатации от 10 до 20 лет, в зависимости от технического состояния каждого из них.
Продление эксплуатации АЭС согласовано специальной "Комплексной сведенной программой повышения безопасности энергоблоков АЭС (КСПБ)". Она рассчитана до 2023 года и финансируется за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития, Европейского сообщества по атомной энергии и собственных средств "Энергоатома".
Как полагают в НАЭК "Энергоатом", оптимальный вариант выведения из эксплуатации действующих ядерных энергоблоков АЭС - отложенный демонтаж с выдержкой 30 лет. То есть, энергоблок останавливают, переводят в безопасное состояние на несколько десятилетий и начинают готовить к демонтажу. Для финансирования этих работ компания уже отчисляет средства в специальный фонд.
Станет ли "зеленая энергетика" в Украине конкурентом ядерной?
Еще в 2017 году Украина утвердила новую энергетическую стратегию, согласно которой до 2035 года доля электричества, производимого украинскими АЭС, в общих поставках энергии должна составлять 25 процентов. Сейчас эта цифра в два раза больше. В "Энергоатоме" считают 55 процентов "оптимальной долей в общем производстве электроэнергии в стране, при условии сохранения текущих объемов потребления энергии и в случае их увеличения благодаря экономическому росту".
По данным компании, в 2019 году АЭС Украины произвели 83 млрд кВт-часов электроэнергии - это 54 процента от всего объема электричества, и на протяжении последних пяти лет доля электроэнергии, вырабатываемой АЭС, составляла 50-55 процентов. "Атомная энергетика владеет неопровержимыми преимуществами, как надежность, экологическая безопасность и экономичность", подчеркивают в "Энергоатоме". Но так в Украине думают не все, рассматривая в качестве альтернативы ядерным реакторам возобновляемые источники энергии.
В декабре 2019 года суммарная мощность всех АЭС страны на несколько суток была ограничена на 400 МВт. Тогда глава комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Герус назвал причинами сокращения выработки электричества на АЭС низкий спрос на него из-за падения промышленного производства, теплой погоды и активной работы возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В Украине, в частности, есть ветряные электростанции и солнечные батареи, установки по выработке электричества из биомассы. По информации министерства энергетики и защиты окружающей среды Украины, в конце 2019 года доля ВИЭ в общем производстве электричества составила 4,1 процента, или почти 530 млн кВт-часов.
В чем преимущества "зеленой энергетики" для Украины?
Пока стоимость электричества, произведенного из возобновляемых источников, самая высокая в стране - около 5 гривен за 1 кВт-час. В то время как "Энергоатом" связан специальными государственными обязательствами и отпускает 85 процентов своей электроэнергии по фиксированному тарифу в 57 копеек за 1 кВт-час.
"Зеленая энергия не должна быть дешевой, - уверен эколог Олег Деркач. - Ее производство тоже влияет на экологию. В стоимость такого электричества нужно закладывать все риски для людей и природы. А цену на электричество должен регулировать свободный рынок, а не постановления правительства". Между тем атомщики беспокоятся, что "из-за стремительного и бесконтрольного прироста доли возобновляемых источников электроэнергии" неопределенным оказывается баланс производства электроэнергии в Украине .
Олег Деркач пока не видит в "зеленой энергетике" серьезных конкурентов для украинских АЭС. Но ситуация меняется. При этом спор между сторонниками ВИЭ и АЭС о том, что больше влияет на изменение климата, эколог называет манипуляцией.
"Любой технический проект влияет на окружающую среду. Если учитывать только работу АЭС, то они выбрасывают в природу меньше углекислоты, чем электростанции на угле, мазуте, газе. Но выбросы несоизмеримо больше на всей цепочке ядерного топливного цикла - добыча урана, транспортировка руды, ее обогащение, строительство АЭС, стоимость городков энергетиков, снятие их с эксплуатации, хранение ядерных отходов. Но эти расчеты на принимаются во внимание", - сетует Олег.