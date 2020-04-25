Пожары в Чернобыльской зоне вновь напомнили о судьбе украинских АЭС

Но и сегодня свыше тысячи пожарных, техника и авиация ликвидируют очаги тления. Убытки от этого бедствия еще не подсчитаны.

Экологи называют такие ситуации опосредованными компенсационными рисками от эксплуатации атомных электростанций. Не случись аварии на ЧАЭС, не было бы радиационного заражения территории, выселения сел и запущенности огромной зоны, где пожары тушить очень сложно, отмечает в интервью DW заместитель директора Национального экологического центра Украины Олег Деркач. "Кто предполагал при строительстве ЧАЭС, что в полузаброшенной после 1986 года зоне, вспыхнут лесные пожары? Мир борется с изменением климата и выбросами СО2 в атмосферу. Но кто подсчитает, сколько СО2 ушло в атмосферу от этих пожаров?", - задается вопросом эколог.

В каком состоянии находятся украинские АЭС

Судьба атомных электростанций в Украине интересует многих, прежде всего, в контексте экологической безопасности. Но не только. Украинские АЭС, построенные 30-40 лет уже дорабатывают свой ресурс. А что будет с ними дальше? В настоящий момент четыре атомные станции в Украине: Запорожская, Ровенская, Хмельницкая и Южно-Украинская эксплуатируют суммарно 15 энергоблоков. Оператором всех станций является Национальная атомная энергокомпания "Энергоатом" (НАЭК "Энергоатом").

На запрос DW в "Энергоатоме" ответили, что "после 2020 года в Украине останется три действующих энергоблока, проектные сроки работы которых еще не завершились". А "срок работы 11 энергоблоков АЭС Украины, проектные сроки эксплуатации которых (30 лет) исчерпаны, продлен". Эти энергоблоки, отмечают в компании "Энергоатом", получили лицензию Государственной инспекции ядерного регулирования Украины и могут находиться в дальнейшей эксплуатации от 10 до 20 лет, в зависимости от технического состояния каждого из них.

Продление эксплуатации АЭС согласовано специальной "Комплексной сведенной программой повышения безопасности энергоблоков АЭС (КСПБ)". Она рассчитана до 2023 года и финансируется за счет кредитов Европейского банка реконструкции и развития, Европейского сообщества по атомной энергии и собственных средств "Энергоатома".

Как полагают в НАЭК "Энергоатом", оптимальный вариант выведения из эксплуатации действующих ядерных энергоблоков АЭС - отложенный демонтаж с выдержкой 30 лет. То есть, энергоблок останавливают, переводят в безопасное состояние на несколько десятилетий и начинают готовить к демонтажу. Для финансирования этих работ компания уже отчисляет средства в специальный фонд.

Станет ли "зеленая энергетика" в Украине конкурентом ядерной?

Еще в 2017 году Украина утвердила новую энергетическую стратегию, согласно которой до 2035 года доля электричества, производимого украинскими АЭС, в общих поставках энергии должна составлять 25 процентов. Сейчас эта цифра в два раза больше. В "Энергоатоме" считают 55 процентов "оптимальной долей в общем производстве электроэнергии в стране, при условии сохранения текущих объемов потребления энергии и в случае их увеличения благодаря экономическому росту".