KV.EE ⟩ Миллионы просмотров объявлений на портале! Что бы это значило?

В середине марта, сразу после объявления чрезвычайного положения, количество посещений крупнейшего в Эстонии портала недвижимости KV.EE уменьшилось: люди остались дома, начали адаптироваться к ситуации. Однако к началу апреля просмотры объявлений о недвижимости возобновились, и удивительно, но объявлений было просмотрено на треть больше, чем год назад.
«Март начался на очень хорошем уровне, приближался весенний высокий сезон. Портал посещало все больше и больше людей, добавлялось все больше рекламы, но 11 марта количество посетителей стало постепенно уменьшаться, а самое резкое падение произошло 13 марта, на следующий день после объявления чрезвычайного положения. Количество посетителей в течение недели сократилось на одну пятую. Добавление новых объявлений владельцами недвижимости также уменьшилось», - сказал руководитель KV.EE Тарво Теслон.
Мы начали следить за поведением посетителей и размещением объявлений более тщательно, чем обычно. Оказалось, что было добавлено значительно меньше объявлений о продаже, но было добавлено много объявлений о сдаче внаем, количество которых увеличилось к началу апреля почти на 70%. Причина была проста: туристов нет и краткосрочная аренда больше не приносит дохода. Собственники принялись быстро искать арендаторов, чтобы наверстать упущенное.
К началу апреля ситуация выровнялась, и добавление объявлений быстро возобновилось. Этой весной, помимо объявлений о сдаче внаем, увеличилось и количество объявлений о продаже домов.
В начале апреля число посетителей портала продолжало расти, а со второй недели апреля объявления просматриваются на 30% больше, чем год назад. За последнюю неделю объявления просмотрели рекордное количество раз - шесть миллионов, что означает, что каждое объявление просматривалось около 230 раз в неделю.
«Сегодня неясно, что именно увеличило недавний рекордный рост числа посетителей. Есть ли среди них люди, которые отложили планы покупки, а как только страх перед болезнью отступил, вернулись посмотреть объекты и совершить сделку? Или сидя дома, они поняли, что неплохо бы было купить новое жилье или дом за городом?» - рассуждает Теслон.
Стало известно, что многие сделки в марте были отменены, и очень вероятно, что предложения начнут активно отслеживать заново. Также имеется большая группа потенциальных нанимателей, которые сравнивают цены и надеются найти более дешевое съемное жилье.