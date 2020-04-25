KV.EE ⟩ Миллионы просмотров объявлений на портале! Что бы это значило?

«Март начался на очень хорошем уровне, приближался весенний высокий сезон. Портал посещало все больше и больше людей, добавлялось все больше рекламы, но 11 марта количество посетителей стало постепенно уменьшаться, а самое резкое падение произошло 13 марта, на следующий день после объявления чрезвычайного положения. Количество посетителей в течение недели сократилось на одну пятую. Добавление новых объявлений владельцами недвижимости также уменьшилось», - сказал руководитель KV.EE Тарво Теслон.

Мы начали следить за поведением посетителей и размещением объявлений более тщательно, чем обычно. Оказалось, что было добавлено значительно меньше объявлений о продаже, но было добавлено много объявлений о сдаче внаем, количество которых увеличилось к началу апреля почти на 70%. Причина была проста: туристов нет и краткосрочная аренда больше не приносит дохода. Собственники принялись быстро искать арендаторов, чтобы наверстать упущенное.

К началу апреля ситуация выровнялась, и добавление объявлений быстро возобновилось. Этой весной, помимо объявлений о сдаче внаем, увеличилось и количество объявлений о продаже домов.

В начале апреля число посетителей портала продолжало расти, а со второй недели апреля объявления просматриваются на 30% больше, чем год назад. За последнюю неделю объявления просмотрели рекордное количество раз - шесть миллионов, что означает, что каждое объявление просматривалось около 230 раз в неделю.

«Сегодня неясно, что именно увеличило недавний рекордный рост числа посетителей. Есть ли среди них люди, которые отложили планы покупки, а как только страх перед болезнью отступил, вернулись посмотреть объекты и совершить сделку? Или сидя дома, они поняли, что неплохо бы было купить новое жилье или дом за городом?» - рассуждает Теслон.