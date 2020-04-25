Авиакомпания Air France получит от властей Франции семь миллиардов евро

В связи с кризисом на фоне пандемии коронавируса власти Франции выделят на поддержку авиакомпании Air France 7 млрд евро, пишет DW. Из них 3 млрд евро предоставит государство, а еще 4 млрд - гарантированная кредитная помощь от банков, заявил в пятницу, 24 апреля, министр финансов страны Брюно Ле Мэр.
"Мы должны спасти нашу национальную авиакомпанию. Это не карт-бланш", - подчеркнул Ле Мэр. По его словам, национализация Air France не планируется. Кроме того, французское правительство разрабатывает пакет помощи в размере 5 млрд евро для автоконцерна Renault. В свою очередь правительство Нидерландов намерено выплатить от 2 до 4 млрд евро авиаперевозчику KLM, который вместе с Air France образует одну из крупнейших в мире авиакомпаний Air France - KLM.
Из-за приостановки полетов в связи с пандемией авиакомпании по всему миру столкнулись с серьезной нехваткой средств. Не стал исключением и крупнейший немецкий авиаперевозчик Lufthansa: компания терпит многомиллиардные убытки. В надежде получить новые источники финансирования Lufthansa ведет "интенсивные переговоры" с властями Германии, а также Швейцарии, Австрии и Бельгии, где находятся дочерние компании авиаконцерна.