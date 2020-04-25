Авиакомпания Air France получит от властей Франции семь миллиардов евро

"Мы должны спасти нашу национальную авиакомпанию. Это не карт-бланш", - подчеркнул Ле Мэр. По его словам, национализация Air France не планируется. Кроме того, французское правительство разрабатывает пакет помощи в размере 5 млрд евро для автоконцерна Renault. В свою очередь правительство Нидерландов намерено выплатить от 2 до 4 млрд евро авиаперевозчику KLM, который вместе с Air France образует одну из крупнейших в мире авиакомпаний Air France - KLM.