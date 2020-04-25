Пострадала репутация: MM Grupp требует от Ekspress Meedia огромную компенсацию

В среду, 22 апреля, в газете Eesti Ekspress и на портале Delfi вышла статья под заголовком «Концерну Маргуса Линнамяэ грозит принудительное прекращение». Как сам заголовок, так и имеющаяся в тексте информация не соответствуют действительности, заявили в MM Grupp.

«Имеет место злонамеренная ложь и введение общественности в заблуждение, что особенно предосудительно в условиях нынешнего кризиса. Понятно, что в условиях крупнейшего в этом столетии экономического кризиса деловые партнеры предприятия с особенным вниманием следят за информацией, публикующейся в прессе. Тем недопустимее публикация подобных лженовостей», - сообщил член правления MM Grupp Маргус Кяхри.

«MMG является одним из крупнейших и сильнейших концернов странах Балтии, деятельность которого ведется в разных сферах жизни — от здравоохранения до развлечений, что обеспечивает концерну надежный финансовый портфель», - добавил Маргус Линнамяэ.