Вспышка коронавируса в Кивиыли: диагностировано еще 15 зараженных
Сегодня утром было получено подтверждение, что в Кивиыли и в его окрестностях коронавирус диагностирован у 15 человек, в пятницу Департамент здоровья сообщил о трех зараженных, один из которых был работников детского сада, сообщает Põhjarannik.
По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, у части заболевших есть и симптомы, но они не тяжелые и все зараженные находятся на домашнем лечении.
"Это большое внутрисемейное заражение, среди близких контактов также и родственники, не только члены одного семейного хозяйства, - сказала она. - Поскольку в этих семьях уже раньше были обнаружены заболевшие, сейчас сделали тесты и другим членам семьи, которые оказались положительными".
По словам Муузикус, большинство из тех, у кого сейчас подтвердился коронавирус, уже раньше были помещены на карантин, поскольку в их семьях уже были заболевшие. "С появлением новых зараженных их период изоляции продлевается еще на две недели", - сказала она.
В пятницу Департамент здоровья сообщил, что у работника кивиылиского детсада "Каннике" и у двух членов его семьи обнаружен коронавирус. По словам Муузикус, заразился не воспитатель, а работник из числа опорного персонала, который не занимался непосредственно детьми.
На выходных помещения детсада очистят и продезинфицируют. Волостная управа Люганузе в пятницу решила закрыть детсад до 8 мая. В случае, если в течение этого периода положительных тестов среди близких контактов не будет, детский сад вновь будет работать.
При необходимости в этот период для детей, родители которых оказывают жизненно важные услуги, будет открыта дежурная группа. Дети и персонал этой группы будут находиться под постоянным надзором. Родитель должен доказать, что он оказывает жизненно важную услугу, а ребенок должен быть здоров.