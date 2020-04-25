Вспышка коронавируса в Кивиыли: диагностировано еще 15 зараженных

По словам заведующей Идаским региональным отделом Департамента здоровья Марье Муузикус, у части заболевших есть и симптомы, но они не тяжелые и все зараженные находятся на домашнем лечении.

"Это большое внутрисемейное заражение, среди близких контактов также и родственники, не только члены одного семейного хозяйства, - сказала она. - Поскольку в этих семьях уже раньше были обнаружены заболевшие, сейчас сделали тесты и другим членам семьи, которые оказались положительными".

По словам Муузикус, большинство из тех, у кого сейчас подтвердился коронавирус, уже раньше были помещены на карантин, поскольку в их семьях уже были заболевшие. "С появлением новых зараженных их период изоляции продлевается еще на две недели", - сказала она.

В пятницу Департамент здоровья сообщил, что у работника кивиылиского детсада "Каннике" и у двух членов его семьи обнаружен коронавирус. По словам Муузикус, заразился не воспитатель, а работник из числа опорного персонала, который не занимался непосредственно детьми.

На выходных помещения детсада очистят и продезинфицируют. Волостная управа Люганузе в пятницу решила закрыть детсад до 8 мая. В случае, если в течение этого периода положительных тестов среди близких контактов не будет, детский сад вновь будет работать.