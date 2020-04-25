Олег Осиновский: обвинение в Латвии не соответствует фактическим обстоятельствам

В интервью сайту экономической информации dv.ee владелец компании Skinest Rail Олег Осиновский сказал, что обвинение выглядит крайне странно, оно не соответствует фактическим обстоятельствам дела и не содержит ни одного доказательства: "Вообще ни одного, даже косвенного. Более того, 27 свидетелей обвинения подтвердили, что никакой взятки не было. Прокурор назвала их лжесвидетелями, но это уже не наше дело, что она там рассказывает. Мы идём на оправдание. Уверен, что мы его получим, потому что в речи прокурора не было ничего даже близко похожего на доказательство".