Эксперт: какие факторы учитываются при определении рыночной стоимости дома

Чтобы определить точную рыночную стоимость дома, необходимо выполнить несколько обязательных действий и тщательно проанализировать как факты, так и имеющиеся документы, пишет Kodustiil.
Как сказала Яаника-Джейн Тынурист, аттестованный профессиональный оценщик Lahe Kinnisvara, оценка частного дома обычно занимает два-три дня. Так что же учитывается при оценке дома?
1. Местоположение - фактор, который нельзя изменить
По словам Тынурист, недвижимость, расположенная ближе к торговым центрам и пунктам обслуживания, а также в районах с развитой инфраструктурой, ценится больше. Шумовой фон, конфиденциальность, доступность, репутация района и близость моря или воды также важны.
Шум
В промышленных зонах и вдоль дорог с интенсивным движением уровень загрязнения и шума обычно выше среднего, и поэтому, по мнению Тынурист, отдельно стоящие дома в подобных местах менее ценны, чем, например, частные дома во внутренних кварталах.
Подъезд
Важно иметь к собственности доступ в виде съезда с дороги общего пользования. Отсутствие доступа с дороги общего пользования или отсутствие дорожного сервитута негативно влияют на рыночную стоимость объекта. Для использования частной дороги, которая не предоставлена в общее пользование, требуется получить права пользования. Владелец частной дороги также имеет право взимать за использование своей дороги плату. Если доступ к недвижимости осуществляется с частной дороги или нет права использовать подъездную дорогу, указанную в регистре, могут возникнуть трудности с получением кредита.
Репутация
Оценщик отмечает, что стоимость отдельно стоящего дома также снижается из-за плохой репутации района. Плохая репутация может быть вызвана большим количеством преступлений, обилием заброшенных и плохо обслуживаемых домов, а также отсутствием инфраструктуры или неприкосновенности частной жизни. Факторы репутации включают, например, безопасную, экологическую или историческую среду, а также хороший уровень жизни людей в этом районе.
2. Тип и состояние дома
Новые и отремонтированные здания более ценны, также важны строительные материалы, состояние, энергоэффективность и архитектура. Здания с каменными конструкциями более ценны.
3. Состояние внутренней отделки и стационарной или встроенной кухонной мебели.
Здания с лучшей внутренней отделкой более ценны, и на цену также влияет наличие качественной и ценной встроенной мебели и стационарных шкафов. По словам Тынурист, отдельно стоящая мебель не учитывается при оценке по двум причинам. Во-первых, банки не финансируют покупку мебели с помощью жилищного кредита, а во-вторых, очень сложно оценить стоимость мебели во всех комнатах частного дома.
4. Закрытая нетто-площадь отдельно стоящего дома
Дома большой площади обычно находятся в более высоком ценовом диапазоне, и планировка и функциональность здания также важны. В то же время спрос на частные дома площадью около 100-200 квадратных метров выше, чем на дома площадью 300 квадратных метров и более. В основном это связано с более низкими расходами на отопление и оптимальной функциональностью. Дома с высокими потолками, просторными и светлыми комнатами ценятся больше.
5. Площадь участка
Дома, расположенные на больших земельных участках, ценятся высоко, также важны форма и рельеф участка, отмечает Тынурист.
6. Коммуникации
По мнению оценщика, клиент высоко ценит современные и центральные коммуникации.
7. Система отопления, вентиляция
Современные и экономичные системы вентиляции и отопления более ценны. Печное и электрическое отопление являются наименее ценными, а геотермальное отопление - наиболее ценным. Альтернативами геотермальному отоплению считаются тепловые насосы воздух-вода, отопление природным газом и пеллетные котлы. Приточная вентиляция с рекуперацией тепла более ценится, чем естественная и вытяжная вентиляция.
8. Ландшафтный дизайн и ограждение
По словам оценщика, недвижимость с высоким уровнем благоустройства, озеленения и ограждений также дороже, чем заброшенные участки.
9. Разрешение на эксплуатацию и проектная документация
Отсутствие проектной документации, разрешения на строительство и разрешения на эксплуатацию снижает рыночную стоимость недвижимости. Если проектная документация неверна, это снижает рыночную стоимость объекта недвижимости. Часто бывает, что отсутствие разрешения на эксплуатацию, в зависимости от причины, снижает рыночную стоимость в среднем на 2-5 процентов. Если же объект не имеет ни проекта, ни разрешения на строительство, зачастую его невозможно адекватно оценить.
10. Другие факторы
Хорошее состояние надворных построек, сауна, гараж, терраса, балкон и другие дополнительные факторы положительно влияют на рыночную стоимость объекта.
Факторы, положительно влияющие на рыночную стоимость:
- расположение в центре, развитые районы и внутренний квартал;
- доступ к дому по общественной или частной дороге, доступной для общественности;
- безопасная и приватная территория;
- водоем и прибрежная зона;
- хорошее и очень хорошее состояние и новые или отремонтированные внешние конструкции;
- внутренняя отделка в хорошем и очень хорошем состоянии;
- наличие качественной и ценной встроенной кухонной мебели;
- наличие встроенных шкафов;
- оптимальный размер нетто-площади и хорошая функциональность;
- большой и обособленный участок;
- центральные коммуникации;
- современные и экономичные отопительные решения и другие энергосберегающие меры;
- ландшафтный дизайн, наличие ограждения;
- правильная проектная документация и наличие разрешения на эксплуатацию;
- наличие хозяйственных построек, сауны, гаража, террасы или балкона в хорошем состоянии.
Факторы, негативно влияющие на рыночную стоимость:
- расположение вдали от центров и развитых районов;
- расположение в шумной промышленной зоне или рядом с оживленной дорогой;
- доступ к дому с частной дороги, которая не предназначена для общественного пользования, и отсутствие права пользования подъездной дорогой;
- район с плохой репутацией (например, отсутствие инфраструктуры, преступность);
- удовлетворительное состояние и необходимость ремонта наружных конструкций;
- внутренняя отделка в удовлетворительном состоянии и нуждается в ремонте;
- отсутствие качественной и ценной встроенной кухонной мебели;
- отсутствие встроенных шкафов;
- небольшая нетто-площадь, плохая функциональность;
- маленький или с плохим рельефом и формой участок;
- местные коммуникации или их отсутствие;
- неэкономичное отопительное решение (например, печное отопление);
- неухоженный, неопрятный и лишенный заграждений участок;
- отсутствие проектной документации и разрешения на эксплуатацию.