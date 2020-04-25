Эксперт: какие факторы учитываются при определении рыночной стоимости дома

Как сказала Яаника-Джейн Тынурист, аттестованный профессиональный оценщик Lahe Kinnisvara, оценка частного дома обычно занимает два-три дня. Так что же учитывается при оценке дома?

1. Местоположение - фактор, который нельзя изменить

По словам Тынурист, недвижимость, расположенная ближе к торговым центрам и пунктам обслуживания, а также в районах с развитой инфраструктурой, ценится больше. Шумовой фон, конфиденциальность, доступность, репутация района и близость моря или воды также важны.

Шум

В промышленных зонах и вдоль дорог с интенсивным движением уровень загрязнения и шума обычно выше среднего, и поэтому, по мнению Тынурист, отдельно стоящие дома в подобных местах менее ценны, чем, например, частные дома во внутренних кварталах.

Подъезд

Важно иметь к собственности доступ в виде съезда с дороги общего пользования. Отсутствие доступа с дороги общего пользования или отсутствие дорожного сервитута негативно влияют на рыночную стоимость объекта. Для использования частной дороги, которая не предоставлена ​​в общее пользование, требуется получить права пользования. Владелец частной дороги также имеет право взимать за использование своей дороги плату. Если доступ к недвижимости осуществляется с частной дороги или нет права использовать подъездную дорогу, указанную в регистре, могут возникнуть трудности с получением кредита.

Репутация

Оценщик отмечает, что стоимость отдельно стоящего дома также снижается из-за плохой репутации района. Плохая репутация может быть вызвана большим количеством преступлений, обилием заброшенных и плохо обслуживаемых домов, а также отсутствием инфраструктуры или неприкосновенности частной жизни. Факторы репутации включают, например, безопасную, экологическую или историческую среду, а также хороший уровень жизни людей в этом районе.

2. Тип и состояние дома

Новые и отремонтированные здания более ценны, также важны строительные материалы, состояние, энергоэффективность и архитектура. Здания с каменными конструкциями более ценны.

3. Состояние внутренней отделки и стационарной или встроенной кухонной мебели.

Здания с лучшей внутренней отделкой более ценны, и на цену также влияет наличие качественной и ценной встроенной мебели и стационарных шкафов. По словам Тынурист, отдельно стоящая мебель не учитывается при оценке по двум причинам. Во-первых, банки не финансируют покупку мебели с помощью жилищного кредита, а во-вторых, очень сложно оценить стоимость мебели во всех комнатах частного дома.

4. Закрытая нетто-площадь отдельно стоящего дома

Дома большой площади обычно находятся в более высоком ценовом диапазоне, и планировка и функциональность здания также важны. В то же время спрос на частные дома площадью около 100-200 квадратных метров выше, чем на дома площадью 300 квадратных метров и более. В основном это связано с более низкими расходами на отопление и оптимальной функциональностью. Дома с высокими потолками, просторными и светлыми комнатами ценятся больше.

5. Площадь участка