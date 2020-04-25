В Белоруссии во время эпидемии коронавируса проходит субботник

В Белоруссии, несмотря на рост случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2, в субботу, 25 апреля, проходит общереспубликанский субботник, посвященный 75-летию победы во Второй мировой войне. В частности, Комитет государственного контроля провел акцию по высадке деревьев, участники которой обошлись без защитных масок и не соблюдали рекомендации по социальному дистанцированию, сообщает корреспондент DW из Минска. При этом среди членов минского отделения Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ), устроивших субботник на военном кладбище, лишь несколько человек были в защитных масках.

Президент страны Александр Лукашенко не увидел оснований для переноса или отмены мероприятия. "Люди все равно работают в пятницу, и, если они придут на работу в субботу, это ни на что не повлияет", - объяснил глава государства. Белорусский лидер также не видит необходимости в отмене массовых мероприятий. "Если все будет так, как сейчас, мы прорвемся", - заявил Лукашенко.

Миссия ВОЗ в Белоруссии

В начале апреля в стране работала группа экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По результатам миссии они заявили, что руководство страны должно готовиться к худшим сценариям. Специалисты ВОЗ, обеспокоенные ситуацией с возбудителем заболевания COVID-19 в Белоруссии, порекомендовали, в числе прочего, запретить массовые мероприятия. Однако правительство позднее приняло постановление о проведении общереспубликанского субботника.