Сб, 25.04.2020
Я хотел бы сказать кризисной комиссии, цитируя классиков: "Джон, что ты возишься, выпусти воду!" Индрек Сауль

Tallina Vesi выплатит самые большие за последние 10 лет дивиденды

Tallinna Vesi.

ФОТО: Sander Ilvest

Водоканал Tallinna Vesi объявил о результатах первого квартала. Совет компании также утвердил предложение о выплате дивидендов за 2019 год в размере 1 евро на акцию. Это самые большие выплаты за последние 10 лет, пишет Postimees.

В 2010 году при выплате дивидендов за 2009 год за одну акцию полагалось 1,6 евро.

Выплаты дивидендов в Tallinna Vesi за последние 13 лет.

ФОТО: Postimees

Таким образом, дивидендная доходность компании, рассчитанная на основе цены акции на закрытии биржи в четверг, составляет 8,3%.

В 2019 году чистая прибыль Tallinna Vesi выросла на 15 процентов и составила рекордные 27,8 млн евро. Оборот вырос на один процент до 63,4 млн евро, что также является рекордным достижением.

Tallinna Vesi планирует выплатить дивиденды 28 июня.

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