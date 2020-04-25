Tallina Vesi выплатит самые большие за последние 10 лет дивиденды

Водоканал Tallinna Vesi объявил о результатах первого квартала. Совет компании также утвердил предложение о выплате дивидендов за 2019 год в размере 1 евро на акцию. Это самые большие выплаты за последние 10 лет, пишет Postimees.
В 2010 году при выплате дивидендов за 2009 год за одну акцию полагалось 1,6 евро.
Таким образом, дивидендная доходность компании, рассчитанная на основе цены акции на закрытии биржи в четверг, составляет 8,3%.
В 2019 году чистая прибыль Tallinna Vesi выросла на 15 процентов и составила рекордные 27,8 млн евро. Оборот вырос на один процент до 63,4 млн евро, что также является рекордным достижением.
Tallinna Vesi планирует выплатить дивиденды 28 июня.