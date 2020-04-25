Показатель резко изменился за две недели: сколько на самом деле жителей Эстонии сейчас болеют коронавирусом?

При ежедневной публикации количества новых зараженных коронавирусом в тени остается реальное количество болеющих сейчас людей. На основании составленной специалистами по анализу данных формуле, можно сказать, что во всей Эстонии около 350 пациентов с Covid-19, пишет Postimees.

Важнее точного числа следить за тенденцией активных больных, кривая которых уже более двух недель движется вниз. Пик был в конце первой недели апреля, когда по всей Эстонии болеющих Covid-19 было 750 человек.

Если разделить Эстонию на три части — Харьюмаа, Сааремаа и другая часть Эстонии, - из динамики числа болеющих в связи с распространением коронавируса вырисовывается особый статус Сааремаа. С конца марта до середины апреля на Сааремаа каждый день было больше заболевших, чем в Харьюмаа и другой части Эстонии. В то же время последние дни число болеющих на Сааремаа держится на уровне ниже ста — за несколько недель число болеющих снизилось примерно в три раза.

Не такой резкий рост и ни такой резкий спад, но все-таки аналогичная тенденция наблюдается и в оставшейся части Эстонии, за исключением Харьюмаа, где число болеющих в сравнении с пиком уменьшилось примерно на четверть. В последние дни кривая движется вниз, но довольно плавно. И это, видимо, причина, почему чрезвычайное положение было продлено и правительство неохотно говорит о смягчении ограничений.

Еще более понятной становится осторожность руководителей чрезвычайного положения, если посмотреть на изменение количество болеющих среди людей моложе 50 лет. На Сааремаа и в другой части Эстонии наблюдается очевидный спад, а в Харьюмаа скорее стабильность (только сейчас кривая начала двигаться вниз).

Postimees попросил прокомментировать статистику активного числа болеющих профессора геоурбанистики Тийта Таммару, который отметил: «Тенденция изменилась, рост заменен спадом и что еще важнее, количество заболевших очень маленькое и ожидаемая большая нагрузка на медицинскую систему не возникла».

«Данные подтверждают, что неразборчивые и одинаковые ограничения можно начинать смягчать. Сопровождаемое сплошными ограничениями долгосрочное воздействие на здоровье может быть большим, чем нынешнее краткосрочное влияние на здоровье», - сказал Таммару. Эстонию часто в отношении того, как протекает вирус, сравнивают с Норвегией, которая на шаг впереди нас. Так, например, в Норвегии вновь открыты детские сады.

Формула заболевших в настоящее время была разработана специалистами по анализу данных во главе с профессором математической статистики Тартуского университета Кристой Фишер и старшим научным сотрудником Института химической и биологической физики Марио Кадастиком. В соответствии с ней, число людей, страдающих в настоящее время от этой болезни, определяется путем добавления числа новых случаев за последние две недели. Как говорит Кадастик, остаются 95 процентов случаев, когда заболевание протекает в домашних условиях в течение 14 дней. Но следует учитывать, что полученное с помощью такого подсчета число не отражает находящихся в больнице пациентов: в большинстве случаев период нахождения в больнице длиннее. В то же время некоторые болеющие в домашних условиях выздоравливают уже за неделю.

Кадастик и Фишер в своей модели прогнозов разделили Эстонию на три части по той причине, что вспышка на Сааремаа настолько отличалась от другой части Эстонии, что модели не хотели правильно работать. Одна из причин, например, в том, что некоторые пациенты на Сааремаа уже имели очень плохое здоровье до того, как им был поставлен диагноз коронавируса, и в их случае последний этап интенсивной терапии был пропущен.

Таммару также считает целесообразным проводить мониторинг количества заболевших на региональном уровне. Профессор микробиологии Тартуского университета, председатель научного совета по борьбе с распространением COVID-19 Ирья Лутсар также заявила на открытом заседании комиссии по социальным вопросам Рийгикогу, что новый коронавирус распространяется главным образом в крупных городах и местных очагах, таких какими в Эстонии являются Сааремаа и Вырумаа.

«Европейское сравнительное исследование показывает, что локальные очаги легче контролировать, чем очаги в крупных городах. В Эстонии повторяется этот шаблон и большее число зараженных теперь в Таллинне/Харьюмаа. В то же время ситуация в Таллинне не настолько тяжелая, чтобы требовалось особого отношения. Количество ежедневных зараженных очень маленькое. Скорее следует быть осторожными и не передвигаться слишком много», - сказал Таммару.

Сколько на самом деле каждый день диагностируется в Таллинне носителей вируса по какой-то причине является тайной. Хорошего объяснения причин для скрытности до сих пор не озвучено, большинство районов Таллинна имеют большее число жителей, чем большая часть уездов Эстонии.

По оценке Таммару, в Эстонии должны вводить смягчения постепенно, шаг за шагом.