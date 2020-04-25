Частный дом в Финляндии можно купить всего за несколько десятков тысяч евро

В Финляндии рынок жилья и в особенности частных домов оказался поделен на дорогой и дешевый секторы, и разница между ними в последние годы лишь усугубилась.

Так, к дорогим регионам относятся крупные города и развивающиеся муниципалитеты, в то время как дешевыми регионами считаются муниципалитеты в Восточной и Северной Финляндии, страдающие от оттока жителей.

Одинаковые по году строительства, метражу и состоянию дома в дешевом регионе могут обойтись в несколько десятков тысяч евро, в то время как в дорогом секторе за них придется выложить сотни тысяч. Разница может быть десятикратной.

Согласно данным Геодезического ведомства, самые низкие цены на дома в прошлом году были в муниципалитетах Хюрюнсалми и Кухмо. Частный дом там можно было купить примерно за 30 000 евро.