Сицилия оплатит туристам 50% стоимости авиабилетов на остров после окончания пандемии

"Согласно новой стратегии развития туризма на Сицилии, ориентированной на восстановление отрасли после окончания пандемии коронавируса, власти региона готовы оплатить 50% стоимости авиабилетов, а также каждую третью ночь в объекте размещения. Кроме того, туристы получат бесплатные билеты в музеи и на места археологических раскопок. Ваучеры с предложениями будут доступны на сайте Visit Sicily", - пишет издание.

Как отмечает газета, власти Сицилии готовы потратить на эту программу 50 млн евро, в то время как за март и апрель туриндустрия потеряла около 1 млрд евро.

В Италии 13% ВВП приходится на туризм, и страна уже ищет способы перезапуска отрасли после поэтапного выхода из карантина, запланированного на 4 мая. Среди мер, предложенных региональными офисами по туризму - социальное дистанцирование на пляжах.