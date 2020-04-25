Как преобразить старую дачу: семь идей c фотографиями

Для того достаточно переосмыслить уже имеющееся пространство и расставить акценты, чтобы вдохнуть в старую дачу новую жизнь. Мы выбрали семь способов, как это сделать.

Обновите фасад

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Обшить дом декоративными панелями стоит, если материалы фасада уже не поддаются обычной перекраске. Например, фасадные панели дома, который вы видите на фотографиях, стилизованы под дерево, хотя сделаны из металла.

Декорируйте дверь

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

На обновление экстерьера дачи необязательно тратить много времени. Ошкурьте старую дверь и покройте краской насыщенного цвета. Весь фасад будет выглядеть по-новому.

Оформите на чердаке место для отдыха

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Используйте чердак не как складское помещение для старых вещей, а как еще одну спальню. Установите красивую лестницу, выберите удобный матрас и подходящий текстиль. Проведите на чердак свет. С неярким освещением будет уютнее, поэтому отдавайте предпочтение небольшим лампам.

Совет INMYROOM. Чтобы сделать из чердака полноценное жилое помещение, стоит позаботиться о дополнительном его утеплении. Для этого подойдут, например, теплоизоляционные плиты. У них один из самых низких коэффициентов теплопроводности. Кроме того, они влагостойкие, что особенно важно для помещений под крышей.

Раскрасьте пол по трафарету

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Недорогой способ обновить полы на даче — нанести на них оригинальный узор. Так, в этом проекте использовано секционное окрашивание: трафареты разной формы для разных зон. Общая цветовая гамма при этом позволила выдержать оформление в едином стиле.

Сделайте акценты на деталях

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Разбавьте дачный монохром яркими предметами — просто перекрасьте то, что у вас уже есть. Для этой цели подойдут стулья, наличники межкомнатных дверей, оконные рамы, кровати, лестница.

Декоративный огород

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru

Сегодня люди предпочитают не только работать на дачах, но и отдыхать, поэтому хотят участок, за которым почти не нужно ухаживать.

Для этого стоит выкорчевать старые деревья и кустарники, оставив хорошие сорта — их можно омолодить обрезкой. Участок лучше поделить на зоны: грядки, газон и декоративные посадки. Для последних отлично подходят неприхотливые хвойники и декоративные кустарники с яркой листвой. Грядки и композиции лучше выделить бордюром и присыпать декоративной отсыпкой.

Совет INMYROOM. Между грядками и клумбами лучше выложить дорожки из тротуарной плитки или брусчатки. По такому покрытию приятно ходить, а участок будет выглядеть опрятнее. Чтобы дорожки не заболачивались, сделайте под плиткой дренаж. Для этого можно использовать профилированную мембрану Planter. Она отводит влагу, распределяет нагрузку и не дает отдельным частям дорожки проседать.

Свет в саду

ФОТО: скриншот с сайта inmyroom.ru