В Германии футболистов хотят заставить играть в масках

Рассматриваются два варианта ограничений. Первый подразумевает "полный карантин" для всех игроков, тренеров медицинских работников и других лиц, которые контактируют с футболистами. Этот ход может быть осуществлен, если будет арендован большой гостиничный комплекс.

Второй вариант предполагает, что игроки и арбитры должны будут носить "спортивную защиту для рта и носа". Это должны быть специальные маски, которые держатся крепко и не скользят. Кроме того, игрокам будет запрещено касаться их руками.

"Если маски все равно будут соскальзывать, игра должна быть немедленно остановлена. Кроме того, из-за учащенного дыхания маски будут смачиваться слюной значительно быстрее, их необходимо менять не реже, чем каждые 15 минут", - говорится в документе министерства.