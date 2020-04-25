Сб, 25.04.2020
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В Германии футболистов хотят заставить играть в масках

Пока футбол в Германии находится под запретом.

ФОТО: Peter Hartenfelser via www.imago-images.de/imago images/Hartenfelser

Министерство труда и социальных вопросов Германии предложило обязать футболистов носить маски во время матчей, если чемпионат Бундеслиги все-таки возобновится, сообщает Newsru со ссылкой на Spiegel.

Рассматриваются два варианта ограничений. Первый подразумевает "полный карантин" для всех игроков, тренеров медицинских работников и других лиц, которые контактируют с футболистами. Этот ход может быть осуществлен, если будет арендован большой гостиничный комплекс.

Второй вариант предполагает, что игроки и арбитры должны будут носить "спортивную защиту для рта и носа". Это должны быть специальные маски, которые держатся крепко и не скользят. Кроме того, игрокам будет запрещено касаться их руками.

"Если маски все равно будут соскальзывать, игра должна быть немедленно остановлена. Кроме того, из-за учащенного дыхания маски будут смачиваться слюной значительно быстрее, их необходимо менять не реже, чем каждые 15 минут", - говорится в документе министерства.

Предлагается еще исключить физический контакт футболистов в ряде эпизодов, например, после празднования голов. Предполагается, что чемпионат Германии может возобновиться 9 мая.

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