Сб, 25.04.2020
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Майк Тайсон задумал вернуться в большой спорт

Майк Тайсон.

ФОТО: STEVE MARCUS/REUTERS

Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон, выступавший в тяжелой весовой категории, заявил, что намерен вернуться на ринг, пишет Newsru.

"Я тренировался на лапах всю последнюю неделю. Это тяжело, мое тело разбито и очень болит. Занимаюсь, пытаюсь выйти на ринг. Думаю, я проведу несколько выставочных боев и наберу форму", - приводит слова 53-летнего спортсмена The Sun.

Майк подчеркнул, что намерен вернуться в спорт, чтобы заработать средства на помощь бездомным и людям с наркотической зависимостью.

Тайсон провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В 2013 году Майк был внесен в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет).

Последний поединок американца датирован 11 июня 2005 года, тогда Тайсон уступил ирландцу Кевину Макбрайду.

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