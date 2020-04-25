Майк Тайсон задумал вернуться в большой спорт

Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон, выступавший в тяжелой весовой категории, заявил, что намерен вернуться на ринг, пишет Newsru.
"Я тренировался на лапах всю последнюю неделю. Это тяжело, мое тело разбито и очень болит. Занимаюсь, пытаюсь выйти на ринг. Думаю, я проведу несколько выставочных боев и наберу форму", - приводит слова 53-летнего спортсмена The Sun.
Майк подчеркнул, что намерен вернуться в спорт, чтобы заработать средства на помощь бездомным и людям с наркотической зависимостью.
Mike Tyson, 53, reveals he is in boxing training ahead of shock return to the ring for four-round charity fight https://t.co/wYjnGbFSML— Sun Sport (@SunSport) April 24, 2020
Тайсон провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В 2013 году Майк был внесен в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет).
Последний поединок американца датирован 11 июня 2005 года, тогда Тайсон уступил ирландцу Кевину Макбрайду.