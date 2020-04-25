Майк Тайсон задумал вернуться в большой спорт

"Я тренировался на лапах всю последнюю неделю. Это тяжело, мое тело разбито и очень болит. Занимаюсь, пытаюсь выйти на ринг. Думаю, я проведу несколько выставочных боев и наберу форму", - приводит слова 53-летнего спортсмена The Sun .

Тайсон провел 58 поединков на протяжении спортивной карьеры, в 50 из которых он одержал победы (44 - нокаутом), и потерпел шесть поражений, еще два боя были признаны несостоявшимися. В 2013 году Майк был внесен в книгу рекордов Гиннесса за наибольшее количество самых быстрых нокаутов (девять нокаутов менее, чем за одну минуту) и за то, что стал самым молодым чемпионом мира в тяжелом весе (20 лет).