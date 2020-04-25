Узнайте, какие природные тропы в Эстонии наиболее многолюдны, а на каких - тишь да гладь

С начала введения чрезвычайного положения сайт Центра управления государственными лесами (RMK) www.loodusegakoos.ee посетили более ста тысяч (101 622) пользователей, которые просмотрели более одного миллиона (1 056 856) страниц.

Порой количество посетителей сайта превышает прошлогодние показатели за аналогичный период на 50%, достигая показателей, характерных для высокого летнего сезона. Больше всего люди посещают страницу с поиском возможностей для отдыха в лесу, а на почетном втором месте находятся инструкции, как проводить время на природе. В инструкциях собрана самая оперативная информация о наиболее посещаемых объектах, их альтернативах, а также различных участках туристических троп RMK, где можно было бы позаботиться о природе и здоровье, избегая при этом столпотворения.

Кроме того, во время чрезвычайного положения пользователи активно посещали и Лесную викторину, предназначенную для школьников. В этом году количество участников приблизилось к рекорду: на вопросы о лесе и природе ответили 10 435 школьников, которые сейчас учатся дома.

«Радует, что эстоноземельцы ценят по достоинству право каждого человека бесплатно наслаждаться благами природы, и зачастую начинают планировать отдых в лесу именно с помощью каналов Loodusega Koos. Поскольку список многолюдных туристических троп постоянно меняется и дополняется, то перед походом в лес всегда стоит перепроверить, каких троп следует избегать, а какие менее известные, но не менее интересные места можно посетить вместо них», – сказала Марге Раммо, руководитель отдела управления посетителями RMK.

Из числа туристических троп наиболее изучены природная тропа Какердая, тропы по холмам Паункюла, учебно-природная тропа Пиканымме и природная тропа Паукъярве. Эти тропы также являются одними из самых посещаемых объектов. Вместо них мы рекомендуем открыть для себя другие зоны отдыха в Северной Эстонии.

Больше всего сайт и приложения посещают люди из Таллинна, Тарту и Пярну, в то время как возможностями отдыха в лесу женщины интересуются немного активнее, чем мужчины – 66% пользователей были женщинами и 34% мужчинами. Особенно активно электронными каналами пользуются молодые люди: почти 40% пользователей входят в возрастную группу 25-34 лет.