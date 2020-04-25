Власти столичного района – велосипедистам: не ставьте под угрозу жизнь и здоровье окружающих людей

«Для того, чтобы поездка на велосипеде была радостной и безопасной, каждый велосипедист обязан знать правила дорожного движения и соблюдать их. Очень важно, чтобы все участники движения замечали друг друга и считались бы друг с другом, - передала пресс-служба районной управы слова Лийната. - По весне многие велосипедисты особенно полны энергии, разгоняются до 40 км/ч, слушая при этом в наушниках музыку, но не смотрят ни влево, ни вправо».

По словам Лийната, такая высокая скорость и небрежный стиль езды опасны, поскольку, например, дорожка Раннаметса в Пирита очень узкая и извилистая. Несчастий на ней в этом году не было, но словесные перепалки велосипедистов и пешеходов на дорожке уже происходили. О том, что по велопешеходным дорожкам на большой скорости пролетают мимо пешеходов велосипедисты и роллеры, районную управу извещали уже не раз.

«Передвигаясь на велосипеде по тротуару, велопешеходной дорожке, велосипедист не должен подвергать опасности пешеходов, а оказавшись поблизости от них, замедлиться и в непосредственной близости от пешеходе объехать его на скорости идущего человека, - напомнил Лийнат, подчеркнув, что средняя скорость пешехода — 5 км/ч. - Завидев впереди пешехода, велосипедист должен сбросить скорость, тогда он и сам успеет среагировать, если пешеход неожиданно перейдет на другую сторону дорожки, или выбежит собака. На дорожке Раннаметса в любую секунду за поворотом может ждать неожиданность».

Объезжая пешехода, велосипедист при необходимости может подать звуковой сигнал звонком. Лийнат отметил, что и в этом случае важно помнить о снижении скорости — пешеход может не успеть отреагировать на звонок, а может его просто не услышать по какой-нибудь причине. «Внимательными на велопешеходной дорожке в конечном итоге должны быть и велосипедисты, и пешеходы, считаться друг с другом, но все же большая ответственность за это ложится на более быстрых велосипедистов», - подчеркнул Лийнат.