Важно знать ⟩ Обзор самых важных новостей о коронавирусе и чрезвычайном положении в Эстонии

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 1057 тестов на вирус COVID-19, из которых 2,8 процента, то есть 30 тестов показали положительный результат.

Очаг инфекции: ждет ли Ида-Вирумаа сценарий Сааремаа? На этот вопрос поытались ответить гости ежедневной пресс-конференции.

Несмотря на то, что количество нуждающихся в больничном лечении пациентов в минувшие сутки в Эстонии было наименьшим за все время с 3 апреля, численность инфицированных может вновь начать расти.

На основании составленной специалистами по анализу данных формуле, можно сказать, что во всей Эстонии около 350 пациентов с Covid-19, но важнее точного числа следить за тенденцией активных больных, кривая которых уже более двух недель движется вниз.

Юри Ратас обратился к жителям Эстонии в связи с продлением чрезвычайного положения.

В преддверии госэкзаменов государство заказало для абитуриентов около 100 000 масок, а также подготовило руководства, как провести экзамены с наименьшим риском для здоровья. Именно ношение масок вызывает в школах противоречивые мнения.

Нехватка денежных средств, обусловленная коронакризисом, вынуждает местные самоуправления задуматься о существенном сокращении расходов. В некоторых случаях принято решение о сокращении зарплат сотрудников детсадов, но в Министерстве образования и науки категорически против данного шага.

Несмотря на то, что в связи с пандемией коронавируса границы Финляндии закрыты, в четверг в страну прибыл самолет, на борту которого находилось около 200 сезонных работников из Украины.

Сегодня утром было получено подтверждение, что в Кивиыли и в его окрестностях коронавирус диагностирован у 15 человек, в пятницу Департамент здоровья сообщил о трех зараженных, один из которых был работников детского сада.