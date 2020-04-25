Скончался руководитель военно-исторического объединения «Вирония» Алексей Козлов

Андрей Козлов был почетным гражданином города Маарду. Мэр города Владимир Архипов выразил соболезнование родным, близким и соратникам покойного: «В первую очередь человека украшает скромность. Именно таким человеком был Алексей Козлов. Он посвятил всего себя служению поисковому движению. И делал это от всей души на протяжении 30 лет. Город Маарду чтит и помнит этого достойного человека и гражданина».

Алексей Викторович Козлов окончил в Таллинне строительно-механический техникум, после армии работал по специальности, потом служил в милиции и полиции. Последние годы Алексей являлся руководителем основанного в 1986 году военно-исторического объединения «Вирония».

Его отец, Виктор Михайлович Козлов, прошедший войну с первого до последнего дня, был удостоен звания Героя Советского Союза. Он был зенитчиком, командиром батареи, и звание Героя получил в 1943 году за то, что в числе первых форсировал Днепр и обеспечил переправу целого корпуса.