Военно-историческое движение Эстонии понесло невосполнимую утрату. Вчера в возрасте 66 лет скончался заместитель руководителя Военно-исторического объединения «Вирония» Алексей Козлов.
Андрей Козлов был почетным гражданином города Маарду. Мэр города Владимир Архипов выразил соболезнование родным, близким и соратникам покойного: «В первую очередь человека украшает скромность. Именно таким человеком был Алексей Козлов. Он посвятил всего себя служению поисковому движению. И делал это от всей души на протяжении 30 лет. Город Маарду чтит и помнит этого достойного человека и гражданина».
Алексей Викторович Козлов окончил в Таллинне строительно-механический техникум, после армии работал по специальности, потом служил в милиции и полиции. Последние годы Алексей являлся руководителем основанного в 1986 году военно-исторического объединения «Вирония».
Его отец, Виктор Михайлович Козлов, прошедший войну с первого до последнего дня, был удостоен звания Героя Советского Союза. Он был зенитчиком, командиром батареи, и звание Героя получил в 1943 году за то, что в числе первых форсировал Днепр и обеспечил переправу целого корпуса.
Отец Алексея Козлова защищал Москву, прошел Курскую дугу, воевал в Прибалтике. Восемь раз был ранен. Войну закончил в Чехословакии.