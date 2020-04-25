Танель Кийк: число инфицированных в Эстонии может вновь начать расти

По словам Кийка, важно соблюдать установленные правила и это обстоятельство было одной из главных причин, по которой правительство в пятницу решило продлить чрезвычайное положение в Эстонии до полуночи 17 мая. «Цель этой меры — добиться еще большего снижения показателей заражаемости и взять под контроль региональные очаги инфекции. А также, чтобы не возникла ситуация, при которой мы должны будем восстановить уже снятые или смягченные ограничения», - сказал Кийк.