Сб, 25.04.2020
Обязанность носить маску особенно актуальна в то время, когда чрезвычайные меры COVID-19 ослабляются. Яак Ааб
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Танель Кийк: число инфицированных в Эстонии может вновь начать расти
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Танель Кийк: число инфицированных в Эстонии может вновь начать расти

Танель Кийк.

ФОТО: Tairo Lutter

Несмотря на то, что количество нуждающихся в больничном лечении пациентов в минувшие сутки в Эстонии было наименьшим за все время с 3 апреля, численность инфицированных может вновь начать расти, предостерег в субботу на пресс-конференции в Таллинне министр социальных дел Танель Кийк.

По словам Кийка, важно соблюдать установленные правила и это обстоятельство было одной из главных причин, по которой правительство в пятницу решило продлить чрезвычайное положение в Эстонии до полуночи 17 мая. «Цель этой меры — добиться еще большего снижения показателей заражаемости и взять под контроль региональные очаги инфекции. А также, чтобы не возникла ситуация, при которой мы должны будем восстановить уже снятые или смягченные ограничения», - сказал Кийк.

Министр социальных дел поблагодарил персонал домов призрения, сотрудники которых выполнили очень важную работу по предотвращению инфицирования. «Не соответствуют действительности утверждения, что вирус затронул половину домов призрения в Эстонии — протестированы почти 150 домов по уходу и вирус выявлен в 20 из них», - пояснил Кийк.

По его словам, важно также и то, что правительство в пятницу решило выделить дополнительные 110 000 евро для повышенного контроля за инфекцией в домах призрения.

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