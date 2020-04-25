Сб, 25.04.2020
Таллинн может оказаться тормозом для снятия ограничений во всей стране. Март Хельме

ФОТО ⟩ Милый дом в Рапла ждет новых хозяев

Maja Raplas.

ФОТО: city24.ee

Рапла - прекрасное место для жизни большой семьи: в этом можно убедиться, изучив объявление о продаже симпатичного дома, пишет Kodustiil

Двухэтажный, выкрашенный в жизнерадостный желтый цвет дом построен еще в 1927 году, но в 2006-м он бы капитально отремонтирован. Площадь пятикомнатного дома - 133 квадратных метра.

Гостиная.

ФОТО: city24.ee

Новые хозяева обнаружат на первом этаже прихожую, затем проходную комнату, кухню-гостиную, ванную, веранду и спальню с гардеробной. На втором этаже расположены две комнаты и гардеробная.

Кухня.

ФОТО: city24.ee

Дом находится на участке площадью 1493 м2. В саду растут красивые яблони и ягодные кустарники. Также на участке расположены надворная постройка и скважина. Для детей во дворе имеются качели и построен игровой домик. 

Спальня.

ФОТО: city24.ee

Детская.

ФОТО: city24.ee

Дом стоит в прекрасном месте: в пешей доступности местные детский сад и гимназия, железнодорожная станция и магазины. Ухоженный и хорошо освещенный район тих и безопасен. 

Веранда.

ФОТО: city24.ee

Игровой домик.

ФОТО: city24.ee

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости City24.ee.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ