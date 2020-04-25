ФОТО ⟩ Милый дом в Рапла ждет новых хозяев

Рапла - прекрасное место для жизни большой семьи: в этом можно убедиться, изучив объявление о продаже симпатичного дома, пишет Kodustiil.
Двухэтажный, выкрашенный в жизнерадостный желтый цвет дом построен еще в 1927 году, но в 2006-м он бы капитально отремонтирован. Площадь пятикомнатного дома - 133 квадратных метра.
Новые хозяева обнаружат на первом этаже прихожую, затем проходную комнату, кухню-гостиную, ванную, веранду и спальню с гардеробной. На втором этаже расположены две комнаты и гардеробная.
Дом находится на участке площадью 1493 м2. В саду растут красивые яблони и ягодные кустарники. Также на участке расположены надворная постройка и скважина. Для детей во дворе имеются качели и построен игровой домик.
Дом стоит в прекрасном месте: в пешей доступности местные детский сад и гимназия, железнодорожная станция и магазины. Ухоженный и хорошо освещенный район тих и безопасен.
С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости City24.ee.