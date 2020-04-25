ФОТО ⟩ Милый дом в Рапла ждет новых хозяев

Двухэтажный, выкрашенный в жизнерадостный желтый цвет дом построен еще в 1927 году, но в 2006-м он бы капитально отремонтирован. Площадь пятикомнатного дома - 133 квадратных метра.

Гостиная. ФОТО: city24.ee

Новые хозяева обнаружат на первом этаже прихожую, затем проходную комнату, кухню-гостиную, ванную, веранду и спальню с гардеробной. На втором этаже расположены две комнаты и гардеробная.

Кухня. ФОТО: city24.ee

Дом находится на участке площадью 1493 м2. В саду растут красивые яблони и ягодные кустарники. Также на участке расположены надворная постройка и скважина. Для детей во дворе имеются качели и построен игровой домик.

Спальня. ФОТО: city24.ee

Детская. ФОТО: city24.ee

Дом стоит в прекрасном месте: в пешей доступности местные детский сад и гимназия, железнодорожная станция и магазины. Ухоженный и хорошо освещенный район тих и безопасен.

Веранда. ФОТО: city24.ee

Игровой домик. ФОТО: city24.ee