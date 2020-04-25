Фото ⟩ Пытался проскочить в Эстонию: полиция с помощью «ежа» остановила злостного нарушителя на BMW

Вчера поздно вечером в Валга работавшие на временном погранпункте сотрудники Департамента полиции и погранохраны заметили на латвийской стороне BMW, водитель которого ехал по встречной полосе, резко прибавил скорости и попал из Латвии в Эстонии, минуя пограничный контроль.

«Такой резкий маневр водителя дал полицейским основание считать, что у него есть, что скрывать от стражей правопорядка. За мчавшимся через город Валга по шоссе Йыхви-Тарту-Валга автомобилем последовал патруль и в то же время для остановки машины были привлечены и находившиеся поблизости другие патрули», - рассказывает оперативный руководитель Лыунаской префектуры Оттомар Вирк.

Длившаяся примерно пять минут погоня закончилась на 210-м километре Йыхви-Тарту-Валга, где ехавшие на встречу полицейские установили на дороге «еж». Машина с лопнувшими шинами остановилась и полиция задержала водителя.

За рулем был 47-летний гражданин Латвии, у которого была найдена конопля в небольшом количестве. «BMW доставили на полицейскую парковку и в ходе дальнейшего расследования мы подробнее выясним подоплеку преднамеренного игнорирования пограничного контроля и побега из полиции. Сомнительно, что небольшое количество конопли побудило совершить человека такое серьезное преступление», - говорит Вирк.