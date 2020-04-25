Исследователи выяснили, виновны ли дверные ручки в распространении коронавируса

После длительных исследований ученые из немецкого Университета Бонна установили наиболее вероятный путь передачи коронавирусной инфекции, передает MedikForum.
Для эксперимента вирусологи брали образцы с дверных ручек и других предметов, которых касался зараженный COVID-19 человек. Затем попытались культивировать вирус в лаборатории, но в образцах не оказалось признаков живого вируса. Это дало основание для вывода, что сценарий передачи инфекции через контакт с предметами маловероятен.
Кроме того, было выяснено, что серьезные вспышки коронавируса фиксировались после массовых мероприятий. Таким образом стало понятно, что самый вероятный способ передачи болезни — непосредственно через близкое общение с зараженным.
Ранее было определено опытным путем, что заболевшие COVID-19 наиболее заразны не во время пика заболевания, а в период от одного до двух дней до проявления симптомов.
По данным на утро 25апреля в мире подтверждено уже 2 831 513 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Вирус выявлен в 210 государствах. За время эпидемии зафиксировано 197 297 смертей из-за осложнений после заражения вирусом, 806 894 человека сумели перебороть заболевание.