Фото ⟩ Широкий жест: житель Эстонии прислал подарок сотрудникам магазина

В Facebook-группе Märgatud24 Pärnus рассказали замечательную историю, как клиент местного Maksimarket, который называет себя простым рыбаком, порадовал сотрудников магазина. Руководитель Maksimarket в Пярну Марианне Рятсеп сказала, что мужчина-клиента, который называет себя рыбаком, во вторник вечером позвонил в инфопункт магазина и спросил, сколько сотрудников в день у них работает, пишет Pärnu Postimees.
Ему ответили на вопрос и затем выяснили, почему он хочет это знать. «На это клиент ответил, что хочет прислать торт сотрудникам», - сказала Рятсеп.
На следующий день курьер принес большой торт весом около шести килограммов, сопровождаемый сообщением о том, что его отправил рыбак. Это удивило весь персонал магазина. «Клиент звонил вчера вечером, мы не могли дождаться этого», - отметила Рятсеп. Она уточнила, что тот же покупатель на прошлой неделе принес шоколад всем сотрудникам, работающим на кассе. «Теперь и этот широкий жест для всего магазина», - добавила она.
По ее словам, были и другие люди, которые иногда приносили цветы или что-нибудь сладкое в качестве благодарности за хорошее обслуживание, но торт до сих пор никто не присылал. «Большое спасибо доброму анонимному рыбаку от всех сотрудников магазина! Этот жест был очень позитивным и приятным для нас», - сказала она.