Фото ⟩ Широкий жест: житель Эстонии прислал подарок сотрудникам магазина

Ему ответили на вопрос и затем выяснили, почему он хочет это знать. «На это клиент ответил, что хочет прислать торт сотрудникам», - сказала Рятсеп.

На следующий день курьер принес большой торт весом около шести килограммов, сопровождаемый сообщением о том, что его отправил рыбак. Это удивило весь персонал магазина. «Клиент звонил вчера вечером, мы не могли дождаться этого», - отметила Рятсеп. Она уточнила, что тот же покупатель на прошлой неделе принес шоколад всем сотрудникам, работающим на кассе. «Теперь и этот широкий жест для всего магазина», - добавила она.

По ее словам, были и другие люди, которые иногда приносили цветы или что-нибудь сладкое в качестве благодарности за хорошее обслуживание, но торт до сих пор никто не присылал. «Большое спасибо доброму анонимному рыбаку от всех сотрудников магазина! Этот жест был очень позитивным и приятным для нас», - сказала она.