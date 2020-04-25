Юрист: основные проблемы в трудовых отношениях в связи с особым положением

За последний месяц 130 человек получили помощь от юристов HUGO.legal в связи с трудовым правом. Если сравнить с периодом до введения особого положения, сейчас больше проблем связано со снижением заработной платы и сокращениями, также работодатели ищут причины избавиться от работников.

Юрист HUGO.legal Катрин Мартис рекомендует как работодателям, так и работникам сохранять уважение и взаимопонимание, а также в письменном виде фиксировать все соглашения, затрагивающие распорядок труда. «Кратко можно сказать, что сегодня — не время требовать, а скорее — время договариваться и проявлять понимание; если работодатель находится в сложной ситуации, то это нужно понимать и работникам и находить разумные соглашения, чтобы пережить сложную ситуацию. Сегодня государство предоставляет помощь обеим сторонам, а меры поддержки в особой ситуации, несомненно, снижают уровень напряжения. Также сегодня мы сталкиваемся со множеством ситуаций, когда трудности осложнили трудовые отношения, и на помощь юристов надеются как работодатели, так и работники. Как юрист, во избежание последующих недоразумений я рекомендую обязательно оформлять все договоренности, касающиеся трудовых отношений, будь то временные или более продолжительные соглашения, в письменном виде — так потом будет значительно проще решать споры», — добавила Мартис.

Проблемы работников в последние недели

* Угрозы и надуманные причины, чтобы избавиться от работника, попытки избавиться, обвиняя работников в утрате доверия, воровстве и прочем.

* Работодатели снижают заработную плату работников (ч. 1 ст. 37 Закона о трудовом договоре), но не снижают объем работы.

* Требование работодателя о выходе в неоплачиваемый отпуск.

* Прекращение трудовых отношений, о котором люди узнают из записи в Регистре трудовой занятости.

* Не выплачиваются возмещения и вознаграждение за труд, хотя работодатель обязан это сделать в последний день трудового договора (ст. 84 Закона о трудовом договоре).

* Работающим в Финляндии эстоноземельцам, которые отправлены в вынужденный отпуск, не выплачивается зарплата за время, не обеспеченное работой (по ст. 35 Закона о трудовом договоре за это нужно платить).

* Увольнения по любой возможной причине, которые перекликаются с содержанием ст. 86 и ст. 88 Закона о трудовом договоре.

* Требование написать заявление об уходе по собственному желанию, хотя это должно быть сделано по инициативе и воле работника, а не работодателя.

* Сокращения, которые, как правило, оформлены верно.