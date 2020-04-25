ФОТО ⟩ Настоящий взрыв цвета! В Ыйсмяэ продается яркая трехкомнатная квартира

Трехкомнатная квартира площадью 66,3 м2 находится на четвертом этаже пятиэтажного дома в столичном районе Ыйсмяэ. Квартира в среднем состоянии, но продается с меблировкой.

Войдя в квартиру, попадаешь в оформленную в красных тонах прихожую, где имеются вместительные стенные шкафы. Слева - вход в просторную кухню. Также в квартире есть гостиная, две спальни, туалет и ванная комната. Из кухни и из меньшей спальни двери ведут на балконы.