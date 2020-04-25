Сб, 25.04.2020
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  • Настоящий взрыв цвета! В Ыйсмяэ продается яркая трехкомнатная квартира

ФОТО ⟩ Настоящий взрыв цвета! В Ыйсмяэ продается яркая трехкомнатная квартира

Haabersti korter.

ФОТО: KV.EE

Портал Kodustiil предлагает ознакомиться с квартирой, которая готова к заселению, хотя и требует ремонта. 

Трехкомнатная квартира площадью 66,3 м2 находится на четвертом этаже пятиэтажного дома в столичном районе Ыйсмяэ. Квартира в среднем состоянии, но продается с меблировкой.

Прихожая.

ФОТО: KV.EE

Войдя в квартиру, попадаешь в оформленную в красных тонах прихожую, где имеются вместительные стенные шкафы. Слева - вход в просторную кухню. Также в квартире есть гостиная, две спальни, туалет и ванная комната. Из кухни и из меньшей спальни двери ведут на балконы.

Кухня.

ФОТО: KV.EE

К квартире также относится подвальный бокс и мастерская, об этом можно прочесть в объявлении на портале недвижимости KV.EE

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