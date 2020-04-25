Сб, 25.04.2020
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  • В Тартумаа случился пожар на испытательной станции университета

В Тартумаа случился пожар на испытательной станции университета

Из вагона шел дым.

ФОТО: Kristjan Teedema

В деревне Рыху, Тартумаа, в полдень прохожий заметил дым из старого вагона на опытной станции института сельского хозяйства и окружающей среды Эстонского университета естественных наук. Спасатели прибыли на место и потушили возгорание, пишет Tartu Postimees.

Дым на опытной станции Рыху.

ФОТО: Kristjan Teedema

По первоначальным данным Спасательного департамента, вагон был пуст. Причина возгорания еще неизвестна.

По данным руководителя опытной станции Рыху Тоомаса Тырра, загорелся вагон, который в прошлые времена использовали в качестве холодильника. Теперь пришло время его сносить. Можно ожидать, что искры от резки листового металла попадут в пенопласт.

В 1958 году опытная станция Рыху была известна как пункт сортоиспытания плодово-ягодных культур в Южной Эстонии. В 1959 там посадили первую коллекцию яблочных сортов, в 1960 начали сортоиспытания садовой клубники. В 2007 году опытную станцию объединили с институтом сельского хозяйства и окружающей среды.

Спасатели быстро потушили пожар.

ФОТО: Kristjan Teedema

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